Analytiker: SAS-värdering helt orimlig

Men även i kristider finns det vinnare och en aktie sticker ut markant. Med uppgången på drygt 30 procent är SAS överlägsen etta bland bäst presterande aktier före tvåan Intrum (20 procent) och Stora Enso (16 procent).

— Det är mer och mer uppenbart att omikron inte är lika farligt och det har lett till en förväntan att saker och ting ska gå tillbaka till det normala, säger Pedersen, aktieanalyschef på Sydbank.

Ytterligare en stor del i kurslyftet är investerares jakt efter ett alternativ under en allmän nedgång. Men gällande den nuvarande värderingen av bolaget, två gånger högre än före pandemins utbrott, säger Pedersen:

— Den är helt urspårad. Det här är ett bolag som kommer att få fortsätta kämpa och de kommer troligtvis förlora omkring 20 procent av sina affärsresenärer. Vi kommer att se en brutal verklighet för bolaget att kunna uppvisa vinst.

Tuff konkurrent

Han lyfter även det faktum att en av konkurrenterna, lågprisbolaget Ryanair, i samband med sin kvartalsrapport i veckan, aviserade prislättnader.

— SAS kommer naturligtvis att gynnas av att passagerare kommer tillbaka när man lättar på restriktionerna men kommer man göra vinst i närtid? Jag är inte så säker på det.

Just småsparare har lockats i väldigt stor omfattning av att gå in i aktien som under de senaste tre åren tappat nästan 75 procent av sitt värde. Hos Avanza finns det nu 87 000 kunder med SAS i sin aktieportfölj. Det kan jämföras med till exempel Swedbank (76 000) och Ericsson (64 000).

Januari ännu värre

Sydbank har nu en säljrekommendation för aktien, Jacob Pedersen påpekar att passagerarstatistiken för december inte var speciellt upplyftande, han bedömer att januari som redovisas den 7 februari kommer att vara ännu värre.

— Från och med mars kommer vi troligtvis komma lite närmare ett normalläge men det kommer inte att ske redan i april eller maj och sommaren kommer nog fortsätta vara under vad vi såg före pandemin. Om det sedan är 20 eller 30 procent sämre är svårt att förutspå.