EU: Inflationen toppar i vår

Fakta: Tillväxt och inflation i EU Så här gissar EU-kommissionen om inflationen i medlemsländerna under 2022 (med väntad BNP-tillväxt inom parentes): Polen: 6,8 (5,5) Litauen: 6,7 (3,4) Slovakien: 6,4 (5) Bulgarien: 6,3 (3,7) Estland: 6,1 (3,1) Lettland: 5,9 (4,4) Tjeckien: 5,8 (4,4) Ungern: 5,4 (5) Rumänien: 5,3 (4,2) Irland: 4,6 (5,5) Belgien: 4,3 (2,7) Nederländerna: 4 (3) Italien: 3,8 (4,1) Luxemburg: 3,8 (3,9) Tyskland: 3,7 (3,6) Slovenien: 3,7 (3,8) Spanien: 3,6 (5,6) Kroatien: 3,5 (4,8) Österrike: 3,3 (4,3) Grekland: 3,1 (4,9) Sverige: 2,9 (3,8) Frankrike: 2,8 (3,6) Finland: 2,6 (3) Cypern: 2,6 (4,1) Danmark: 2,5 (2,8) Portugal: 2,3 (5,5) Malta: 2,1 (6) Hela EU: 3,9 (4) Eurozonen: 3,5 (4) Källa: EU-kommissionen.

En toppsiffra på 4,8 procents inflation i euroområdet väntas under första kvartalet 2022, inte minst på grund av fortsatt höga energipriser.

"Den tydliga uppgången av inflationen och energipriserna gör tillsammans med flaskhalsar i leveranser och på arbetsmarknaden att tillväxten hålls ner. Men ser vi framåt räknar vi med att åter kunna växla upp senare i år", säger EU-kommissionens finansansvarige viceordförande Valdis Dombrovskis i ett pressmeddelande.

Extra tydlig är inflationen i EU:s östra delar: de nio EU-länder med högst inflation i år är alla länder från det forna östblocket, med Polen i topp på 6,8 procent.

På helårsbasis väntas inflationen i eurozonen landa på 3,5 procent i år, mot 3,9 procent i hela EU. År 2023 ska siffrorna sedan sjunka till 1,7 respektive 1,9 procent.

För tillväxten räknar EU-kommissionen med 4 procents uppgång i både eurozonen och i EU som helhet under 2022. Det är lägre än under 2021, men ändå tillräckligt för att kommissionen ska räkna med alla EU-länder under året ska vara uppe i högre BNP än vad man hade innan coronapandemin.

För Sverige tror kommissionen på 3,8 procent i tillväxt i år och 2,9 procent i inflation. Det följs 2023 med en tillväxt på 2,0 och en inflation på 1,9.