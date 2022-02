Boliden höjer utdelningen

"Trots vissa incidenter är det ett starkt kvartal. Metallprisernas utveckling har naturligtvis bidragit positivt men vi har också en hög anrikad volym vid våra gruvor där både Aitik och Kevitsa når nya produktionsrekord", säger Mikael Staffas, vd och koncernchef i bokslutet.

Omsättningen uppgick till 17 755 miljoner kronor, jämfört med 16 170 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår nu en utdelning till aktieägarna på 26 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 8:25 kronor per aktie. I denna utdelning ingår en extra utbetalning på 15:50 kronor (6:00) kronor per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande.