Sexleksaker till Stockholmsbörsen

Fakta: Purefuns notering Erbjudandet avslutades den 10 februari och teckningskurs är satt till 25 kronor.' Detta ger en värdering av bolaget på 250 miljoner kronor. Totalt har cirka 3 000 konton tilldelats och handeln inleds den 14 februari. Under det brutna räkenskapsåret 2020/21 hade företaget en tillväxt på 26 procent med en omsättning på drygt 140 miljoner och vinst på 15,7 miljoner kronor.

Egentligen var det slumpen som ledde till bolagets inriktning. Nu, drygt 20 år år senare, tar grundarna Michael och Catharina Ahlén klivet in på Stockholmsbörsen.

— Då fanns inte en börsnotering på kartan. Sedan har det funnits som en möjlig plan de senaste åren även om det nu blev lite tidigare än vad vi kanske hade räknat med, det var väl egentligen två–tre år fram i tiden, säger Michael Ahlén.

Ursprungligen sålde man dvd:er men intresset för filmer med mera "vuxet innehåll" fick dem att byta nisch. Sajten vuxen.se registrerades och nu på lagret samsas vibratorer, massageoljor med underkläder.

TT: Med tanke på er verksamhet. Du är inte rädd för en viss tvekan hos investerare?

— Det fanns en viss tvekan initialt men jag tror att småsparare kan se potentialen, däremot kan säkert fonder vara mer reserverade. Man kan säga att vi har en liten "erotikrabatt" på den teckningskurs som lagts samtidigt som jag tycker det är en ganska rimlig bedömning av bolaget.

Stort intresse

Intresset för aktien har inför noteringen också varit stort. I fredags meddelade Purefun Group att erbjudandet kraftigt övertecknats, cirka 12 gånger sett till antalet aktier.

Michael Ahlén, är grudnare och vd för Purefun Group med huvudkontor i skånska Helsingborg.

Teckningskursen har satts till 25 kronor, vilket motsvarar en värdering av bolaget på 250 miljoner kronor.

— Det är som natt och dag, säger han om hur acceptansen för verksamheten förändrats de senaste åren.

— Det kommer kanske aldrig bli som en helt vanlig produkt men man ser nu hur apotek och näthandlare säljer sexleksaker. Dom har kanske bara några stycken produkter, sedan väljer man att komma till oss för ett bredare sortiment men konkurrensen är både ett hot och en möjlighet.

Purefun Group är dock mera än bara sexleksaker. E-handelsbolaget driver även plattformen doggie.se. Här är det tänkt att hundägare i stället ska köpa koppel, klotänger och schampo till sina husdjur.

Båda verksamheterna har dessutom fått uppsving under pandemin även om Michael Ahlén nu beskriver att man nu gått tillbaka till mera "normala" försäljningssiffror.

När han tecknar framtiden för företaget ser han också en möjlig expansion för att starta och köpa upp e-handlare inom närliggande verksamhetsområden.

— Vi tittar för närvarande på några stycken. De ska vara konsumentinriktade, säger han utan att vilja avslöja mer.

Börsintroduktionen sker dock samtidigt som Stockholmsbörsen skakat betänkligt under inledningen av 2022 och bland annat OMXS-index backat omkring tio procent. Tillväxtbolag har varit extra utsatta när inflationsoron gör att räntor stiger kraftigt och får investerare att tveka inför aktiemarknaden.

Under pandemin har vuxen.se sett ett uppsving när det gäller försäljningen, dock blir konkurrensen hårdare från bland annat olika apotek.

Under 2021 skedde 27 noteringar på huvudlistan, hittills i år har det ännu inte kommit någon.

Hög volatilitet

"I tider där volatiliteten är hög ser vi att en del bolag skjuter på sina noteringar, men ytterst få ställer in dem helt. Vi hade fler noteringar än någonsin under 2021 och en av orsakerna till det var att bolag sköt på sina noteringar under pandemins första våg, vilket gjorde att vi fick många noteringar efterföljande år", skriver Adam Kostyál, europeisk noteringschef vid Nasdaq i en kommentar till TT.

Purefun har dock inte haft några sådana planer enligt Michael Ahlén.

— Det hade varit annorlunda om vi varit ett rent förhoppningsbolag, det känns som att e-handel är stabilt på ett annat sätt så nu känns det bra att få in 3 000 nya aktieägare.