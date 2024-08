DB Schenkers varning till alla kunder: ”Vi vill understryka…”

På internet florerar flera falska annonser där bedragare utger sig för att sälja något.

Nu finns det flera annonser där det står att pengaöverföringen kommer att hanteras av DB Schenker, något som är falskt.

Enligt statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har antalet bedrägerier ökat med 31 procent mellan åren 2013 och 2021. På sin hemsida skriver polisen att "bedragarna är skickliga och det kan vara lätt att bli lurad".

Under den senaste året har flera olika företag, myndigheter och banker gått ut med olika varningar till sina kunder, däribland Transportstyrelsen, Svea Inkasso och Ica Banken.

DB Schenker går ut med en varning till alla kunder

Företaget går nu ut med en varning. Dessa falska annonser förekommer på flera olika köp- och säljsajter men vilka dessa är anger inte DB Schenker.

Flera av de utsatta har också fått sms eller mejl från bedragare.

– De som rapporterat händelser har fått sms från bedragare där de uppmanats att gå in på en hemsida och fylla i sina bankuppgifter, säger Mikaela Nordin, presskontakt på DB Schenker, till Nyheter24, och fortsätter:

– Vi vill understryka att det här inte är någonting som vi på DB Schenker gör.

DB Schenker varnar för bedrägerier. Foto: Jessica Gow/TT.

Nordin på DB Schenker berättar att det är flera kunder som har hört av sig till företaget under en kort tid. Bedrägerierna har inte riktat in sig särskilt på någon åldersgrupp, utan drabbar generellt personer som handlar via nätet.



– Det har rört sig från några hundra kronor till någon, eller några tusenlappar, berättar Nordin, och tillägger:

– DB Schenker ber aldrig om bankuppgifter via sms.

Uppmaningen: Så kollar du om hemsidan är pålitlig

I DB Schenkers varning på Säkerhetskollen skriver man att "det enda tillfället som privatpersoner betalar direkt till DB Schenker är när man själv köper en frakt på DB Schenkers hemsida". I varningen understryker företaget att DB Schenker allt har "dbschenker.com" i sin webbadress.

Företaget delar även med sig av fyra råd till sina kunder.

Om du får e-post, sms eller direktmeddelanden som gör dig misstänksam, klicka då aldrig på några länkar eller svara på dessa meddelanden.

Om du är tveksam, avstå hellre från att betala något och ge aldrig ut dina kortuppgifter.

Om någon påstår att de erbjuder säker frakt och betalning, dubbelkolla att tjänsten är äkta.

Skulle man bli drabbad måste man göra en polisanmälan och snarast kontakta sin bank.

– Vi uppmanar alla som blivit utsatta för bedrägerier, eller försök till bedrägerier, att göra en polisanmälan, säger Nordin.



Nordin berättar att DB Schenker arbetar med att förse sina kunder med information om bedrägerier.

– Vi kommunicerar kontinuerligt via vår hemsida och sociala medier. I det här fallet informerade vi även via svenska stöldskyddsföreningen, blanda annat via säkerhetskollen.se, säger hon till Nyheter24.