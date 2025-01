Skatteverkets uppmaning till allmänheten: "Var försiktig"

I tider då id-kapningar och bedrägerier blivit allt vanligare har både myndigheter, företag och banker löpande gått ut med varningar till allmänheten. Därtill har även uppmaningar riktats för att man ska vara så skyddad som det går innan bedragaren slår till.

Bedrägerierna omsätter miljarder

När det gäller bedrägerier är summorna enorma. Under 2023 redovisades brottsvinsterna som bedrägerier i Sverige resulterade i. Och de kriminella kunde då se till en summa på hela 7,5 miljarder kronor som de dragit in under året, vilket var en ökning med hela 22 procent jämfört med året innan.

Bland de mer populära bedrägerityperna finns investeringsbedrägeri, som under 2023 resulterade i 2,3 miljarder kronor i brottsvinster.

Därtill bidrog telefonbedrägerier till 708 miljoner kronor i brottsvinster och romansbedrägerier 470 miljoner kronor.

Skatteverket: Var försiktig

En av de myndigheter som då och då varnar och informerar allmänheten om bedragarnas sluga knep är Skatteverket. På Facebook gick de nyligen ut och påminde allmänheten om vikten av att vara försiktig med sitt personnummer och sina identifikationshandlingar.

I ett inlägg skrev de:

"Var försiktig med ditt personnummer och vem du lämnar ut det till! När någon obehörig använder ditt personnummer eller liknande uppgifter, för att till exempel beställa varor eller ta lån i ditt namn, gör den sig skyldig till brott. Brottet kallas för identitetsstöld, även kallat id-kapning eller identitetsintrång".

Därefter lyfte de tre saker du kan ta till för att skydda dina personuppgifter:

Skaffa digital brevlåda

Kontrollera din folkbokföringsadress

Spärra ombudsregistrering via blankett

Kan vara ett bedrägeriförsök

Vidare uppgav de att du som har e-legitimation behöver hantera det med extra varsamhet.

"Använd den aldrig på uppmaning av någon annan.

Var också vaksam om du får e-post eller sms med länkar till webbsidor där du uppmanas logga in med e-legitimation. Även det kan vara ett bedrägeriförsök", skrev Skatteverket avslutningsvis i sitt inlägg.

Foto: Skärmavbild Facebook/Skatteverket

