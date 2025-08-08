Ta dig ur sommarångesten – med hjälp av psykologens tips

Känner du ångest över sommarens ekonomi, val eller energibrist? Nyheter24 har tagit reda på sätt att vända oron till ny motivation.

Sommaren börjar lida mot sitt slut – men alla kommer inte tillbaka till vardagen med ny energi. För många har ledigheten kantats av stress, ekonomisk ångest eller känslan av att inte riktigt “få ut det man ville” av sommaren.

Enligt Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, finns det sätt att vända den känslan till något positivt.

– Det finns forskning som pekar på att människor är mer benägna att ta tag i förändringar efter ledigheter. Om man känner av minsta tecken på en sådan nystartseffekt – omfamna känslan fullt ut, säger Laninge.

Starta om utan att skämmas

Ekonomin är ett vanligt stressmoment efter semestern. Kanske har kostnaderna dragit iväg eller sparmålen hamnat på paus. Här är det viktigt att inte fastna i skuld, menar Laninge.

– Normalisera och acceptera. Det är väldigt vanligt, och du är inte ensam. Du är bara människa.

En mental omstart av ekonomin kan vara första steget. Tänk framåt snarare än bakåt – vad vill du förändra under hösten?

Sätt mål som känns meningsfulla

Många sätter upp sparmål i början av hösten, men det är inte alltid målen motiverar i längden.

– Många sparar bara för att man ska, men vet inte varför. Skapa en tydlig bild av vad du sparar till – kortsiktigt eller långsiktigt, säger Laninge.

Ett konkret tips är att inte göra det ensam. Genom att ta dig an en sparutmaning tillsammans med någon ökar både engagemanget och chansen att lyckas.

Fokusera på det positiva

För att förstå vad man vill förändra är det bra att reflektera över det som varit. Niklas Laninge rekommenderar att man – ensam eller tillsammans med familj – pratar igenom sommaren som gått.

– Vad var mindre bra? Vad kan ni göra annorlunda nästa gång?

Men han understryker vikten av att inte fastna i problemen.

– Vi måste träna oss i att se det som varit bra – det stärker oss inför framtiden.