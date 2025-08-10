Det här gör många fel – och riskerar böter på 2000 kronor

Att lämna bilen påslagen och obevakad är ett vanligt misstag som kan få allvarliga konsekvenser. Trafikpolisen varnar för att det inte bara är farligt, utan även olagligt – och att du riskerar böter.

När kylan biter är det vanligt att starta bilen utanför huset för att värma upp den. Problemet är att flera lämnar bilen påslagen och obevakad, något som enligt trafikpolisen David Askeröd i Karlstad kan bli ett brott.

– Det kan bli farligt och om vi ser det så beivras det, säger han till Carup.

Enligt trafikförordningen är bilägaren ansvarig för fordonet och måste se till att ingen obehörig får tillgång till bilen.

Om polisen upptäcker att bilen står igång utan uppsikt kan det innebära böter på 2 000 kronor. Riskerna är uppenbara – både barn och andra kan råka starta bilen eller ta den utan tillstånd.

Miljöaspekten och lagstiftningen kring tomgångskörning

Utöver trafikregler finns även miljöaspekter att ta hänsyn till. Många kommuner har regler mot tomgångskörning, det vill säga att lämna bilen påslagen utan att köra den.

Detta ses som ett miljöbrott, men böter för just tomgångskörning är ovanliga och kräver ofta en anmälan från grannar.

Vintersituationer kan dock vara svåra för polisen att bedöma. Det är tillåtet att värma upp bilen innan körning, men fordonet får aldrig lämnas utan tillsyn.

David Askeröd förklarar att det är skillnad på tomgångskörning och att lämna bilen påslagen och obevakad.

Exempel från verkligheten