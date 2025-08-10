Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Böter

Det här gör många fel – och riskerar böter på 2000 kronor

Publicerad: 10 aug. 2025, kl. 20:30
De flesta vet inte om att det bryter mot lagen. Foto: Johan Nilsson/TT & ADAM IHSE / TT

Att lämna bilen påslagen och obevakad är ett vanligt misstag som kan få allvarliga konsekvenser. Trafikpolisen varnar för att det inte bara är farligt, utan även olagligt – och att du riskerar böter.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Böter, Trafikregler, Bil

När kylan biter är det vanligt att starta bilen utanför huset för att värma upp den. Problemet är att flera lämnar bilen påslagen och obevakad, något som enligt trafikpolisen David Askeröd i Karlstad kan bli ett brott. 

– Det kan bli farligt och om vi ser det så beivras det, säger han till Carup.

Enligt trafikförordningen är bilägaren ansvarig för fordonet och måste se till att ingen obehörig får tillgång till bilen. 

Om polisen upptäcker att bilen står igång utan uppsikt kan det innebära böter på 2 000 kronor. Riskerna är uppenbara – både barn och andra kan råka starta bilen eller ta den utan tillstånd.

LÄS MER: Chocken i "Antikrundan" – föremålet är värt 3,2 miljoner

Annons

Miljöaspekten och lagstiftningen kring tomgångskörning

Utöver trafikregler finns även miljöaspekter att ta hänsyn till. Många kommuner har regler mot tomgångskörning, det vill säga att lämna bilen påslagen utan att köra den. 

Detta ses som ett miljöbrott, men böter för just tomgångskörning är ovanliga och kräver ofta en anmälan från grannar.

Vintersituationer kan dock vara svåra för polisen att bedöma. Det är tillåtet att värma upp bilen innan körning, men fordonet får aldrig lämnas utan tillsyn. 

David Askeröd förklarar att det är skillnad på tomgångskörning och att lämna bilen påslagen och obevakad.

LÄS MER: Stockholms hemliga trädgård hyllas internationellt

Exempel från verkligheten

I vintras stoppades en man i Umeå efter att ha lämnat bilen igång utanför en butik. Han åtalades för både trafikbrott och brott mot miljöbalken, trots att han nekade till anklagelserna. Flera vittnen såg honom lämna bilen obevakad.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:30
Nyheter
/ Inrikes

Det här gör många fel – och riskerar böter på 2000 kronor

Idag
19:00
Nyheter
/ Inrikes

Konkurs för upplevelseföretag – presentkort kan bli värdelösa

Idag
18:14
Nyheter
/ Inrikes

Treåring påkörd – fördes till sjukhus med helikopter

Idag
17:36
Nyheter
/ Inrikes

Försvaret får ny radar – ”mångmiljardsatsning”

Idag
17:30
Nyheter
/ Inrikes

Undvik matförgiftning på kräftskivan i år – så gör du

Idag
17:00
Nyheter
/ Inrikes

Räddad näbbval hittad död

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons