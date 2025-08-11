De kan få 2 000 kronor – sök bidraget i september

Från och med september kan föräldrar söka bidrag för att barnen ska kunna utföra fritidsaktiviteter. Vissa har rätt till hela 2 000 kronor.

Nyligen förkunnade Försäkringskassan, som ju är den myndighet i Sverige som ansvarar, administrerar och betalar ut ersättningar och bidrag inom socialförsäkringen, att vissa har rätt till mer pengar.

Föräldrar kan få bidrag för barnens aktiviteter

Från och med den 1 augusti kan nämligen föreningar och kommunala kulturskolor ansöka om att få bli en del av Fritidskortets register. Men snart ska även föräldrar till barn som utövar någon form av fritidsaktivitet också kunna ansöka om det statliga bidraget, kallat Fritidskortet.

”Senare i september öppnar möjligheten för föräldrar att använda fritidskortet för betalning av barnens aktiviteter”, skriver Försäkringskassan på sin hemsida.

De kan få 2 000 kronor per barn

Fritidskortet är en satsning för barn och ungdomar som är ett ekonomiskt stöd. Syftet är att ge fler barn och ungdomar möjligheten att aktivera sig och få en meningsfull fritid. Grundbeloppet är 500 kronor per barn och år. De som däremot fick bostadsbidrag utbetalt under föregående år kan få 2 000 kronor per barn.

På Fritidskortets hemsida redogörs för hur det kan användas av föräldrar som behöver ekonomiskt stöd för att barnens fritidsaktiviteter.

”September 2025 lanseras Fritidskortet och kan då användas till att betala för ledarledda fritidsaktiviteter som genomförs vid minst 6 tillfällen under en sammanhängde period på som längst sex månader”.

Det krävs för att få bidraget

För att få ta del av Fritidskortet krävs det ens barn och ungdomar deltar i regelbundna fritidsaktiviteter, oavsett familjens ekonomi. Det bidrar till att de barn som bor i hushåll som fått bostadsbidrag året innan får ett högre belopp.