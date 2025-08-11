Allt fler hyr ut olagligt via Airbnb – riskerar bostaden

Fler svenskar hyr ut sina lägenheter på Airbnb – men inte alltid lagligt. Det kan kosta dyrt för hyresgästerna, som riskerar att förlora sina hem när uthyrningen upptäcks.

Antalet anmälningar om olaglig uthyrning via Airbnb ökar kraftigt i Sverige och 2025 kan bli ett rekordår för antalet fall.

Hyresgäster riskerar att förlora sina bostäder när de hyr ut sina lägenheter som hotellrum utan tillstånd, rapporterar SVT.

Risk för att förlora bostaden

Hyresnämnden har redan hanterat 37 fall hittills i år, nästan lika många som under hela förra året. I mer än hälften av fallen har hyresgäster tvingats flytta på grund av otillåten uthyrning via bokningstjänster.

Annons

–Det är särskilt problematiskt eftersom det redan är brist på bostäder i många delar av landet, säger Niclas Sundell, jurist på Hyresgästföreningen till SVT.

Höga inkomster från olaglig uthyrning

En del hyresgäster hyr ut sina bostäder till höga priser och tjänar stora summor. I ett exempel hyrde en man ut ett rum för 30 000 kronor i månaden, trots att hyran för hela lägenheten låg på 14 000 kronor.

Sundell tror att många inte inser att de bryter mot reglerna när de hyr ut sina lägenheter eller att de väljer att ta risken för snabba pengar.

Uthyrda nätter via Airbnb ökar kraftigt

Statistik från Eurostat visar att antalet uthyrda nätter via Airbnb och liknande tjänster har ökat kraftigt de senaste åren: från knappt 2,6 miljoner nätter 2020 till över 8 miljoner 2024.