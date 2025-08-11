Kontrollera dina kontanter – falsk sedel upptäckt här

På sistone har polisen gått ut med flera varningar. Exempelvis har man, i Åre, uppmanat cykelägare att vara på sin vakt sedan vad man tror är en "internationell stöldliga" varit i farten.
Polisen i regionerna Bergslagen, Mitt och Väst har samtidigt flaggat för ett stort antal anmälda stölder av GPS- och datorutrustning från skogsmaskiner och uppmanat ägare till sådana fordon att vara extra vaksamma.
Nu går polisregion Syd ut och uppmanar allmänheten att vara uppmärksam när de hanterar kontanter.
Polisen: "Gäller att vara uppmärksam"
Mer specifikt är det Smålänningen som rapporterar om att man, i samband med kontanthantering på Sparbanken i Markaryd, upptäckt en falsk 200-kronorssedel – något som fått polisen att ta ton.
– När man har kontanthantering finns det anledning att kontrollera sedlarna noga, säger Staffan Käll, kommunpolis i regionen, till tidningen och fortsätter:
– Vi blir ju mer och mer ovana vid kontanter i dag, så det gäller att vara uppmärksam på kontanter och kolla så att sedeln är äkta. Det gäller både butiker och privatpersoner. Sådana här händelser brukar komma i omlopp.
Så känner du igen äkta sedlar
På polisens webbplats ger de två kännetecken för en äkta sedel:
- Äkta sedlar av högre valörer har ett "säkerhetsband" med tre fönster. Om du vickar på sedeln kommer bilderna att röra på sig. Motivet skiftar mellan "KR" och en kungakrona.
- Äkta sedlar har en bild, med koppling till personen på sedeln, som skiftar i färg om du vickar på sedeln. Du kan få också se valören på sedeln i bilden.