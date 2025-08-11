Kontrollera dina kontanter – falsk sedel upptäckt här

En falsk sedel har upptäckts, vilket har gjort att polisen uppmanar allmänheten såväl som butiker att vara extra uppmärksamma.

På sistone har polisen gått ut med flera varningar. Exempelvis har man, i Åre, uppmanat cykelägare att vara på sin vakt sedan vad man tror är en "internationell stöldliga" varit i farten.

Polisen i regionerna Bergslagen, Mitt och Väst har samtidigt flaggat för ett stort antal anmälda stölder av GPS- och datorutrustning från skogsmaskiner och uppmanat ägare till sådana fordon att vara extra vaksamma.

Foto: Johan Nilsson/TT

Nu går polisregion Syd ut och uppmanar allmänheten att vara uppmärksam när de hanterar kontanter.

Polisen: "Gäller att vara uppmärksam"

Mer specifikt är det Smålänningen som rapporterar om att man, i samband med kontanthantering på Sparbanken i Markaryd, upptäckt en falsk 200-kronorssedel – något som fått polisen att ta ton.

– När man har kontanthantering finns det anledning att kontrollera sedlarna noga, säger Staffan Käll, kommunpolis i regionen, till tidningen och fortsätter:

– Vi blir ju mer och mer ovana vid kontanter i dag, så det gäller att vara uppmärksam på kontanter och kolla så att sedeln är äkta. Det gäller både butiker och privatpersoner. Sådana här händelser brukar komma i omlopp.

Så känner du igen äkta sedlar

På polisens webbplats ger de två kännetecken för en äkta sedel:

Äkta sedlar av högre valörer har ett "säkerhetsband" med tre fönster. Om du vickar på sedeln kommer bilderna att röra på sig. Motivet skiftar mellan "KR" och en kungakrona. Äkta sedlar har en bild, med koppling till personen på sedeln, som skiftar i färg om du vickar på sedeln. Du kan få också se valören på sedeln i bilden.