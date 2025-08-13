Vissa sedlar och mynt kan vara mer värda än andra – inte minst om de är rariteter som säljs till samlare. En sådan raritet hittades i en syltburk och inbringade en rejäl slant.

Pengar kommer och pengar går brukar det som bekant heta.

Då och då byts valörer och sedlar ut mot nyare, modernare versioner. Senast det hände i Sverige var 2015 och 2016 då nya sedlar och mynt infördes av Sveriges Riksbank.

Svensk sedel sålt för 14 000 kronor

Att samla på gamla rariteter har dock kommit att bli allt mer populärt, inte minst då värdet på de allra mest sällsynta mynten och sedlarna kan öka rejält.

En svensk tiokronorssedel från 1889 såldes på Tradera för hisnande 14 446 kronor efter avslutad auktion, vilket Nyheter24 faktiskt skrivit mer om tidigare.

Det är dock inte bara svenska mynt och sedlar som kan rusa i värde.

Mynt hittades i syltburk – sålt för 22 800 kronor

Nu rapporterar nämligen den norska nyhetssidan Dagens att ett norskt tvåöringsmynt, som av ägaren hittades liggandes i en syltburk, sålts för tiotusentals kronor.

De redogör för att ägaren, före sommaren, auktionerade ut myntet på Oslo Myntgalleri. Det sällsynta 2-öresmyntet var från 1968 och klubbades hem för slutpriset 22 800 norska kronor, strax över 21 000 svenska kronor.

– Det var ett väldigt bra pris, säger vd:n för Oslo Myntgalleri, Eirik Myge, till Dagens.

Orsaken till att myntet tingades hem för ett så pass högt slutpris har att göra med att myntet från 1968 har en speciell plats i norsk historia. Det planerades nämligen inte att tillverkas, men för att kunna erbjuda en komplett årlig uppsättning präglade Norges Bank endast 3 467 exemplar av tvåöringen.

Den norska tvåöringen från 1968 gjordes endast i 3 467 exemplar. Det såldes nyligen för 22 800 norska kronor. Foto: Skärmavbild Oslo Myntgalleri