Skatteverkets viktiga uppmaning inför 8 september

Publicerad: 20 aug. 2025, kl. 05:30
En Skatteverket-logga och en kalender.
8 september infaller ett viktigt datum för vissa svenskar. Foto: Janerik Henriksson/TT & Anders Wiklund/TT

Den 8 september behöver vissa svenskar vara redo i sina digitala brevlådor – då kommer post från Skatteverket.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Skatteverket

Vare sig man är privatperson eller företagare är det avgörande att ha koll på Skatteverkets kalendarium, så man inte missar viktiga datum.

Ett viktigt datum infaller inom ett par veckor – den 8 september. Det berör långt ifrån alla svenska medborgare, men är desto viktigare för de som faktiskt påverkas.

Det händer 8 september

Den 8 september öppnar nämligen Skatteverkets e-tjänst för fastighetsdeklaration för lantbruk. Alla som äger, eller delvis äger en sådan behöver alltså agera. 

Enligt en sammanställning från Jordbruksverket fanns 55 400 jordbruksföretag i Sverige år 2024. Enligt Skogsstyrelsen fanns det 308 565 fysiska personer som ägde skogsmark år 2024. 

Exakt hur många av dessa som äger en lantbruksfastighet har Nyheter24 däremot inte lyckats fastslå. 

Skatteverkets viktiga uppmaning

Så här skriver Skatteverket om det kommande datumet på deras hemsida: 

"Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration, lantbruk öppnar. Du som har en digital brevlåda får ett meddelande om att du kan deklarera eller granska ditt förslag till beslut i e-tjänsten."

Det skickas inte ut någon deklaration eller förslag till beslut på papper på detta datum, enbart digitalt. Är man flera delägare av fastigheten är det bara en av delägarna som får meddelandet i sin digital brevlåda. 

"Alla som har e-legitimation, så som Bank-id, kan från den 8 september deklarera eller granska sitt förslag i e-tjänsten Fastighetsdeklaration, lantbruk. Det är bara en av delägarna som behöver deklarera", skriver Skatteverket

Sista datumet att skicka in din fastighetsdeklaration för lantbruk är 3 november. 

