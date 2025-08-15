Skatteverket: Gör detta omgående – annars bryter du mot lagen

Skatteverket har, inför höstens terminstart, riktat en skarp uppmaning till vissa individer i samhället.

Har du, liksom hundratusentals andra, kommit in på utbildningen till hösten? Det är nämligen snart dags för universiteten och högskolorna att välkomna nya studenter.

Skatteverkets skarpa uppmaning: "Du ska..."

Inför det har dock Skatteverket gått ut med en riktad uppmaning till alla de som berörs av terminsstarten. Uppmaningen går ut på att du måste agera snarast, för att inte bryta mot en viss regel.

I ett inlägg på sociala medie-plattformen Facebook redogör myndigheten för vad du ska tänka på:

”Har du börjat plugga på universitet eller högskola? Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor så tänk på att göra en flyttanmälan om du flyttar till en annan ort. Det gör du snabbt och enkelt i Skatteverkets e-tjänst Flyttanmälan”, redogör de för.

Du kan begå en olaglig handling

Det är av stor vikt att du är skriven på rätt adress. Anledningen är att du annars kan göra dig skyldig till att begå en brottslig handling.

På myndighetens hemsida betonar man att det är viktigt med rätt adress i folkbokföringen.

”Det är onödigt att vara folkbokförd på fel adress, och dessutom olagligt. Det spelar stor roll för dig och hela samhället”.

Stora risker om du inte är folkbokförd på rätt adress

Det är därför din skyldighet att anmäla när du flyttar.