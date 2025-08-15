Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Skatteverket

Skatteverket: Gör detta omgående – annars bryter du mot lagen

Publicerad: 15 aug. 2025, kl. 18:30
Skatteverket och mobiltelefon.
Skatteverket har gått ut med en tydlig uppmaning. Foto: Bertil Ericson/TT & Henrik Montgomery/TT

Skatteverket har, inför höstens terminstart, riktat en skarp uppmaning till vissa individer i samhället.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Skatteverket, Sverige, Bostad

Har du, liksom hundratusentals andra, kommit in på utbildningen till hösten? Det är nämligen snart dags för universiteten och högskolorna att välkomna nya studenter.

Skatteverkets skarpa uppmaning: "Du ska..."

Inför det har dock Skatteverket gått ut med en riktad uppmaning till alla de som berörs av terminsstarten. Uppmaningen går ut på att du måste agera snarast, för att inte bryta mot en viss regel.

I ett inlägg på sociala medie-plattformen Facebook redogör myndigheten för vad du ska tänka på:

”Har du börjat plugga på universitet eller högskola? Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor så tänk på att göra en flyttanmälan om du flyttar till en annan ort. Det gör du snabbt och enkelt i Skatteverkets e-tjänst Flyttanmälan”, redogör de för.

MISSA INTE: Här kan pensionsgränsen höjas till 72 år – redan 2026

Du kan begå en olaglig handling

Det är av stor vikt att du är skriven på rätt adress. Anledningen är att du annars kan göra dig skyldig till att begå en brottslig handling.

På myndighetens hemsida betonar man att det är viktigt med rätt adress i folkbokföringen.

”Det är onödigt att vara folkbokförd på fel adress, och dessutom olagligt. Det spelar stor roll för dig och hela samhället”.

MISSA INTE: Larmet: 1 100 kronor fattas varje månad – mer pengar krävs

Stora risker om du inte är folkbokförd på rätt adress

Det är därför din skyldighet att anmäla när du flyttar.

Skulle det vara fel uppgifter som är inrapporterade till Skatteverket kan det få allvarliga konsekvenser om exempelvis brandkåren behöver rycka ut om de inte vet ifall någon är i fastigheten. Det kan även påverka ambulanspersonal som kan få fel uppgifter om vart de sak utifrån uppgifterna som är inrapporterade. 

LÄS MER: Få ut 5 000 i månaden – så mycket måste du spara

