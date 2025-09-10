Betala innan 12 september – risk för "rejäl ränta" annars

Tusentals svenskar, som fick sitt slutskattebesked i juni, ska betala in kvarskatt senast den 12 september. Och sker ingen inbetalning innan dess lägger Skatteverket på vad som kallas "hög ränta".

– Den här räntan ska man helt enkelt försöka undvika, säger juristen Per Näsman, verksam vid Familjens Jurist.

I början av mars landade de första inkomstdeklarationerna för 2024 i miljontals svenskars digitala brevlådor. Kort därpå började de fysiska pappersdeklarationerna skickas ut per post och den 18 mars blev det möjligt att deklarera digitalt via Skatteverkets e-tjänst.

De som deklarerade, utan ändringar eller tillägg, innan den 2 april fick sedermera sitt slutskattebesked redan samma månad.

För de som skickat in deklarationen senast den 2 maj dröjde det istället till juni innan beskedet, om antingen skatteåterbäring eller kvarskatt, kom.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Och det var hela 640 000 personer som då fick veta att de hade kvarskatt att betala in till myndigheten. I slutet av augusti uppgav Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket, för Nyheter24 att det vid en avstämning den 2 augusti fortsatt var över 290 000 individer som inte betalat in kvarskatten.

Nu närmar sig förfallodatumet – den 12 september – för de som ska göra inbetalningen, annars väntar en dryg ränta.

Så beräknas den höga räntan hos Skatteverket

Fram till förfallodagen beräknas så kallad basränta på 2,5 procent. Men om inbetalningen inte skett innan dess löper istället vad Skatteverket kallar hög ränta.

– Man vill helst inte hamna i ett läge där man måste betala den höga räntan. Det är nämligen basräntan plus 15 procentenheter. Det vill säga: 17,5 procent, säger Per Näsman, jurist verksam vid Familjens Jurist, till Nyheter24.

Och det är alltså en sådan ränta som tillkommer för de som fått sitt slutskattebesked i juni och som inte betalat in kvarskatten senast den 12 september. Per Näsman betonar emellertid att det rör sig om en dag-för-dag-ränta.

– Det betyder att 17,5 procent är beräknat på ett helår. Så är man några dagar sen, då är det ju kanske inte så mycket extra. Men ligger det här och tickar ett tag, då blir det en del.

Foto: Johan Nilsson/TT

Han fortsätter:

– Många gånger kan du säkert låna pengar till en lägre ränta än 17,5 procent. Så den här räntan ska man helt enkelt försöka undvika. Det är en rejäl ränta.

Exempel på hur den höga räntan fungerar Om du ska betala in 50 000 kronor i kvarskatt, men inte betalar in pengarna i tid tillkommer hög ränta, vilken ligger på 17,5 procent för ett helår. Det innebär 8 750 kronor extra att betala in. Fördelas detta på årets 365 dagar – vilket det gör i och med att det rör sig om en dag-för-dag-ränta – är det närmare 24 kronor per dag.



Hög ränta gäller tills inbetalning skett

Vidare lyfter Per Näsman fram att den höga räntan löper på fram tills dess att en inbetalning skett.

– Eller till det läge där ärendet lämnas över till Kronofogden, säger han och fortsätter:

– Då kommer Kronofogdens avgifter in i bilden, men däremot tar Skatteverket inte ut mer ränta då.