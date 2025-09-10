Nyheter24
Svenskar blir utan Apples nya superfunktion

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 14:56
Kommer du införskaffa någon av Apples nya produkter? Foto: Godofredo A. Vásquez/TT / Godofredo A. Vásquez/TT

Gårdagens Apple Event var fullspäckat med spännande nyheter. Men en särskilt uppmärksammad ny funktion blir vi svenskar utan.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Under gårdagens presentation visade Apple upp iPhone 17-serien, med den supertunna iPhone Air som mest spännande nyhet.

Den nya modellen är endast 5,6 millimeter tjock, har en ensam kamera och stödjer bara e-sim. iPhone Air ska utöver det ha många samma egenskaper som iPhone 17, bland annat en ljusstyrka på 3 000 nits och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Mobilen kan förbeställas från 12 september, släpps 19 september och kommer kosta som minst 13 995 kronor.

Kommer du köpa iPhone Air? Foto: Godofredo A. Vásquez/TT

LÄS MER: EU:s nya krav från 1 september – iPhone måste ändras

Nya AirPods Pro 3

Under eventet visade Apple även nya AirPods Pro 3.

De trådlösa hörlurarna har sett förbättringar på de flesta områdena – upp till två gånger starkare brusreducering än föregångaren AirPods Pro 2, bättre design som ska vara mer bekväm i öronen, bättre fuktskydd och längre batteritid.

Apple visar upp AirPods Pro 3. Foto: Godofredo A. Vásquez/TT

Apple visade även upp en helt ny funktion som kommer finnas i AirPods Pro 3, nämligen realtidsöversättning. 

Om du har hörlurarna på dig och lyssnar på någon som pratar på ett annat språk kommer personen dämpas och du istället höra översättningen.

När du själv säger något kommer det visas översatt på din iPhones skärm, och då kan du be mobilen läsa upp texten. Tanken är att göra kommunikation mellan personer som talar olika språk smidigare.

Men vi i EU kommer dessvärre bli utan funktionen. På hemsidan skriver Apple att realtidsöversättning inte är tillgänglig för någon användare i regionen och ger varken någon förklaring till varför så är fallet eller om det kan komma att förändras i framtiden.

Svenska är inte heller ett av språken som stöds. Det blir bara engelska, franska, tyska, portugisiska och spanska till en början.

Apples pågående AI-satsning, Apple Intelligence, kommer däremot få stöd för svenska snart, vilket Apple bekräftar på samma hemsida. Exakt datum är dock oklart just nu.

LÄS MER: Danska uppmaningen: Stäng av din mobil 21 september

