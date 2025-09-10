Om din bostad eller föremål i ditt hem skadats till följd av en översvämning gäller det att ha koll på vad som gäller kring försäkringar – och att inte vara för snabb med att kasta prylar som förstörts.

Extremväder av olika slag blir allt vanligare. Till exempel förväntas antalet skyfall – då det regnar minst 50 millimeter på en timme eller minst 1 millimeter på en minut enligt SMHI:s definition – bli fler.

Och sådant kraftigt regn kan ställa till med rejäla problem i samhället. Översvämningar kan uppstå som följd, vilket i sin tur kan göra att viktig infrastruktur förstörs och att byggnader tar skada.

Nyheter24 har tidigare kan rapporterat om hur du, vid risk för skyfall och översvämning, bör "elsäkra" ditt hem. Men om olyckan redan varit framme och din bostad blivit översvämmad, har du då koll på vad som gäller kring försäkringarna och hur du ska agera?

Tips för att minska skador vid översvämning Placera värdesaker högt upp och förvara gärna saker på hyllor.

Stäng av strömmen om vatten har trängt in i källaren.

Täpp till golvbrunnen med en filt eller handduk och lägg på någon form av tyngd, exempelvis en sandsäck.

Pumpa eller torka ut vatten snabbt.

Lägg ut sandsäckar eller andra barriärer framför dörrar och ingångar. Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Olika försäkringar täcker olika saker vid översvämning

Konsumenternas försäkringsbyrå har, i ett nytt pressmeddelande, nystat i just detta. De konstaterar att skador på en bostad vanligtvis ersätts via den villa- eller fritidshusförsäkring man har tecknat. Detta medan hemförsäkringen istället kan ersätta skadade föremål.

– Försäkringen gäller när vatten har trängt in i huset från marken. Däremot täcks inte mark, växter eller konsekvenser av bristande dränering, förklarar Peter Stark, jurist och boendespecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, i pressmeddelandet.

Översvämning vid Ringsjön i Skåne förra året. Foto: Johan Nilsson/TT

Kasta inga föremål innan kontakt med försäkringsbolaget

Vidare rekommenderar Konsumenternas försäkringsbyrå att du vidtar följande steg, om det är så att din bostad skadats av översvämningar:

Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadorna så snabbt som möjligt.

Se till att du dokumenterar skadorna som uppstått med bilder och att du formulerar en lista på det som förstörts.

Se till att elen är säker innan du slår på strömmen igen.

Använd en avfuktare för att torka ut drabbade utrymmen.

Spara alla kvitton på kostnader som uppstår under eventuellt reparationsarbete.

En viktig punkt, som Konsumenternas försäkringsbyrå lyfter fram, är att inte kasta några föremål innan man haft kontakt med sitt försäkringsbolag.

– Det beror på att bolaget ofta behöver veta vad som är skadat och även bedöma vilka saker som eventuellt kan saneras och vilka som måste kasseras, förklarar Peter Stark för Nyheter24 och fortsätter: