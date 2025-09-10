Bluff-sms, där avsändaren påstås vara polisen, har skickats ut till flera göteborgare. Nu utreds utskicket av myndigheten, som alltså inte står bakom meddelandena.

Under de senaste åren har varningarna för bedrägliga sms, där en falsk avsändare uppges, avlöst varandra. Inte sällan har bedragarna, genom att utge sig för att vara ett välkänt företag eller en myndighet som allmänheten har högt förtroende för, lyckats lura till sig både pengar och känsliga uppgifter.

Men på senare tid har det också börjat florera sms där syftet inte tycks vara att komma över några finanser eller privat information. I förra veckan fick till exempel SOS Alarm gå ut och uppmana allmänheten till att vara vaksam sedan flera svenskar fått ett sms med texten: ”Sverige har utsatts för väpnat angrepp. Regeringen har beslutat om höjd krigsberedskap”.

– Det är inte vi som har skickat ut det, det är svårt att veta spridningen eller varför det har skickats, sa Staffan Ekengren, kommunikationschef på SOS Alarm, till SVT då.

Foto: Johan Nilsson/TT

Kort därefter skickades flera hundra sms, som såg ut att komma från Borås Djurpark och där det stod att ett lejon hade rymt, ut till boende i Borås – något som alltså var falskt.



Annons

– Jag känner mig trygg i våra rutiner, det har inte funnits några indikationer på att några djur har rymt annat än det här sms:et, sa Jeanette Lindström, vd på djurparken, till SVT under tisdagen.

Bluff-sms om "beväpnade män" i Göteborg

Och nu har ytterligare ett utskick av liknande bluff-sms gjorts. Denna gång påstår sig avsändaren vara polisen, i sms som skickats till göteborgare, och man varnar då för "beväpnade män" och en "pågående farlig händelse". Men det här är alltså oriktiga uppgifter.

– De här sms:en bidrar naturligtvis till otrygghet för de som tar emot dem och det vill vi motverka genom att gå ut och berätta om det här fenomenet, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr till P4 Göteborg.

Foto: Tim Aro/TT

Han fortsätter: