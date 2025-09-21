Kronofogden kan utmäta en bostad om det krävs för att betala en skuld. Men visste du att de då också kan dra in de andelar som ägs av en icke-skuldsatt person?

Kronofogden har, tillsammans med Skatteverket och Tullverket, i uppdrag att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn såväl som att bidra till ett väl fungerande samhälle, samtidigt som de också ska motverka brottslighet.

Mer konkret ska myndigheten, enligt den egna hemsidan, dels hjälpa den som vill få betalt från någon annan, dels ge stöd och råd till den som är skyldig att betala.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

En av de åtgärder som Kronofogden kan vidta, för att en skuld ska bli betald, är att göra en så kallad utmätning. Alltså att de tar lön, inkomst eller annan form av ersättning i beslag. De kan också utmäta föremål, vilka sedermera säljs på auktion eller via anbud.

"Det vi utmäter följer en viss ordning. Vi försöker alltid utmäta det som är av minst skada för dig eller företaget. Det första vi utmäter är kontanter, pengar på banken, aktier, skatt som du eller ditt företag ska få tillbaka eller din lön", förklarar myndigheten på hemsidan.

Så stora är skulderna hos Kronofogden 337 617 individer, folkbokförda i Sverige, hade skulder hos Kronofogden vid årsskiftet 2024/2025. Vid årsskiftet dessförinnan var motsvarande siffra 323 698. Av de skuldsatta var 124 847 kvinnor, medan 212 770 är män. Totalt låg invånarnas gemensamma skuld på 117 546 879 886 kronor. Källa: Kronofogden

Då utmäter Kronofogden en bostad

Bland de föremål som Kronofogden kan utmäta finns exempelvis bilar och smycken. Men det händer också att myndigheten utmäter hela bostäder.

För att det ska ske finns dock ett antal krav.

– Det första kravet är att vi inte kan täcka en persons skulder genom bankutmätning eller löneutmätning inom tolv månader från att skulden kom in till Kronofogden, förklarar Mattias Lindgren, Kronoinspektör på Kronofogden, för Nyheter24 och fortsätter vidare:

– Det ska inte heller finnas lösöre som kan täcka skulden. Oftast åker vi ut och kollar det först, innan vi gör en utmätning av en bostad sker, eftersom det senare är en så pass ingripande åtgärd.

Det krävs dessutom att bostaden har ett försvarligt övervärde.

– Annars bedömer vi att vi inte kan utmäta den.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Äger du bostaden med en skuldsatt? Då kan din andel dras in

Vad många kanske inte känner till är att en bostad kan utmätas även om den till viss del ägs av någon som saknar skulder, exempelvis en sambo till den skuldsatte.

– Det är relativt vanligt eftersom ofta bor man ihop och har köpt en bostadsrätt eller ett hus tillsammans och står därmed på varsin hälft, konstaterar Mattias Lindgren.

Foto: Henrik Holmberg/TT

I sådana lägen gör Kronofogden vad man kallar en "indragning".