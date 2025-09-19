En storbank varnar just nu alla Android-användare.

NCB Bank uppmanar alla sina kunder som är Android-användare att omedelbart stänga av tillgänglighersbehörigheten för appar – en funktion som allt fler bedragare utnyttjar för att kapa mobiltelefoner och i värsta fall tömma bankkonton.

Storbankens varning till Android-användare: Gör detta nu

Enligt banken utger sig bedragare ofta för att vara banktjänstemän som säger sig vilja hjälpa till med kreditkort, uttag eller justeringar av kreditgränser. Ibland påstår de att något är fel med kundens konto och skickar därefter en länk till en falsk webbplats. När offret loggar in samlas uppgifterna in och används för att tömma kontot, skriver Teksiden.

Falska appar ett växande problem

Ett växande problem är också falska appar som ser ut att komma från offentliga tjänster. Dessa applikationer, ibland med logotyper från exempelvis skatteverket eller energibolag, innehåller skadliga koder. När offret installerar appen tar den över telefonen och kan därmed tömma hela kontot.

Det har dessutom rapporterats om bedrägerier där bedragare utger sig för att vara leveranspersonal. Kunderna får en uppmaning att betala små summor via ett konto som i själva verket är konfigurerat för återkommande dragningar varje månad. När man försöker stoppa betalningen skickas ytterligare en länk med skadlig programvara, vilket leder till ännu större förluster.