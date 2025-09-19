Rotavdraget sänks med 20 procent – börjar gälla 1 januari

Det tillfälligt höjda rotavdraget kommer inte att förlängas utan istället att återgå till tidigare nivåer, rapporterar Sveriges Radio.

Tidigare i år höjdes rotavdraget från 30 procent till 50 procent under perioden 12 maj till 31 december 2025. För att det tillfälligt höjda avdraget ska gälla krävs det att ansökan om utbetalning ska avse året 2025 och göras senast den 31 januari 2026, uppger Skatteverket.

Det är företaget som drar av rotavdraget från arbetskostnaden, inklusive moms på fakturan.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Rotavdraget sänks 2026 - det gälle för dig

Nu står det dock klart att rotavdraget kommer sänkas igen, och således inte förlängas, det rapporterar Sveriges Radio.

Annons

– Jag är lite förvånad, jag trodde det var en sån åtgärd man ville förlänga nu när man tänker att det är en kombination av rätt så svag utveckling i svensk ekonomi, ganska hög arbetslöshet och dessutom är det ett valår vi går in i. Så jag hade trott att det skulle vara kvar, säger Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, till radiokanalen.

Den 1 januari 2026 sänks rotavdraget med 20 procentenheter och återgår därmed till de tidigare 30 procenten igen.

Så påverkas din plånbok

Alla kostnader som kan dras av med hjälp av rot- och rutavdraget får högst vara 75 000 kronor, av dem får då rotavdraget avse max 50 000.

Syftet med att höja avdraget var att stötta byggbranschen och att boosta ekonomin.