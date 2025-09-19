Vinterdäcket fick bäst betyg – här är förloraren 2025

Vintern närmar sig med stormsteg, vilket innebär en större risk för allvarligare trafikolyckor. Lösningen? Välj rätt vinterdäck.

När vintern närmar sig och temperaturerna sjunker blir däckvalet en direkt säkerhetsfråga. Greppet mot vägen är faktiskt det som kan avgöra helt och hållet för om man råkar ut för en olycka.

Det finns mycket att vinna, eller snarare förlora på vilket vinterdäck man väljer. Och det kan skilja sig med än vad många tror.

Teknikens Värld har gjort ett stort test på 20 vinterdäck som har pressats till max på snö, is, våt asfalt och i undanmanövrar. Här är årets resultat av de vinterdäck som fick bäst och mindre bra betyg.

Bästa och sämsta dubbdäcken 2025

Bästa dubbdäcken:



Nokia Hakkapeliitta 10. Testets starkaste däck på is med ett grepp inget annat däck kommer i närheten av. Imponerar särskilt i kurvor och vid inbromsning.

Goodyear UltraGrip Ice Arctic 2 är också ett väldigt bra presterande dubbdäck på is- och snövägar, även om det inte riktigt når upp till Nokians nivå.

Pirelli Ice Zero 2 presterar bäst bland de dubbade däcken på våta vägar med förutsägbart beteende och goda greppreserver.

Sämsta dubbdäcken:

Toyo Observe Ice-Freezer (dubbdäck) utmärker sig negativt på våta vägar. Sladdbenägenhet utan förvaring och dålig balans. Bilen kastas ut i sladd på ett oförutsägbart sätt, bör undvikas.

Bästa och sämsta friktionsdäcken 2025

Bästa friktionsdäcken:

Continental VikingContact 8 är ett balanserat däck som fungerade bra i alla väderförhållanden.

Goodyear Ultragrip Ice 3 har en delad andraplats. Däcken har goda vinteregenskaper är bäst bland de nordiska dubbfria däcken på vått underlag och vid vattenplaning.

Sämsta friktionsdäcken:

Michelin X-Ice Snow – underpresterar på is, sämre än konkurrenterna. Även något svagare på snö jämfört med topptrion.

Falken, något bättre än Michelin på snö, men saknar grepp på is. Klarar sig dock bättre än de allra svagaste.

Bästa och sämsta mellaneuropeiska dubbfria däck 2025

Bästa mellaneuropeiska dubbfria däcken:

Pirelli P Zero Winter 2 var bäst på vått och torrt. Hög greppnivå.

Continental WinterContact TS870 P, nästan lika bra som Pirelli på vått.

Goodyear Ultragrip Performance 3 presterar bra på vått och snö.

Sämsta mellaneuropeiska dubbfria däcken:

Goodride Zuper Snow Z-507 var sämst i testet. Extremt dåligt grepp på is och svag prestanda även på snö, undvik.

Toyo Observe GSi–6 HP hade för dåligt grepp på våta vägar, mer likt ett nordiskt dubbfritt däck, vilket är underkänt för denna kategori.

Att tänka på när du väljer vinterdäck

Dubbdäck passar bäst för den som kör mycket på isiga och oplogade vägar.

Friktionsdäck (nordiska) är ett bättre alternativ i stadsmiljöer och där dubbdäck är förbjudna.

Välj inte efter pris – billiga däck kan vara direkt farliga i vinterväglag.

Bäst i test: Vinterdäck 2025

Bäst i test:

Continental VikingContact 8 (friktionsdäck, nordiskt)

Nokian Hakkapeliitta 10 (dubbdäck)

Pirelli P Zero Winter 2 (dubbfritt, mellaneuropeiskt)

Goodyear UltraGrip Ice Arctic 2 (dubbdäck)

Goodyear UltraGrip Ice 3 (friktionsdäck, nordiskt)

Vinterdäck som bör undvikas:

Toyo Observe G3-Ice (dubbdäck)

Goodride Zuper Snow Z-507 (dubbfritt, mellaneuropeiskt)

Toyo Observe GSi–6 HP (dubbfritt, mellaneuropeiskt)

Michelin X-Ice Snow (friktionsdäck, nordiskt)

Källa: Teknikens Värld.

Vad ska du välja?

Kör du ofta på snö och is?

Välj dubbdäck, rekommenderat är Goodyear UltraGrip Arctic 2, men Nokian Hakkapeliitta 10 kan också vara ett alternativ.

Kör du mest i södra Sverige på torra eller blöta vägar?

Ett mellaneuropeiskt dubbfritt kan vara bäst, som till exempel Pirelli P Zero Winter 2.

Vill du ha det bästa allrounddäcket utan dubbar?