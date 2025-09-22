Här lägger regeringen 500 miljoner kronor

Som redan tidigare presenterats satsas 250 miljoner kronor per år under 2026 och 2027 på idrottsanläggningar, på nybyggen och renoveringar.
Som en del av ett större åtgärdspaket för att stärka barns och ungas villkor i utanförskapsområden satsar regeringen 90 miljoner per år 2026−2028 för att öka simkunnigheten i de områdena.
Stödet för äldre minskas
Däremot tas 14 miljoner kronor bort för idrottsrörelsens arbete i socioekonomiskt svaga områden. Dessutom minskas stödet för äldre då projektet Idrott 65+ får minskat bidrag från 70 till 20 miljoner kronor, skriver Riksidrottsförbundet (RF) i ett pressmeddelande.