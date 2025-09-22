Här lägger regeringen 500 miljoner kronor

Regeringen satsar i årets budget 500 miljoner kronor på idrottsanläggningar.

Som redan tidigare presenterats satsas 250 miljoner kronor per år under 2026 och 2027 på idrottsanläggningar, på nybyggen och renoveringar.

Som en del av ett större åtgärdspaket för att stärka barns och ungas villkor i utanförskapsområden satsar regeringen 90 miljoner per år 2026−2028 för att öka simkunnigheten i de områdena.

Stödet för äldre minskas