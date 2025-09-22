Nyheter24
Här lägger regeringen 500 miljoner kronor

Publicerad: 22 sep. 2025, kl. 13:44
Uppdaterad: 22 sep. 2025, kl. 14:12
Pengar och budget 2026.
Regeringen satsar en halv miljard på idrottsanläggningar, till nya och till renoveringar. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT & Fredrik Sandberg/TT

Regeringen satsar i årets budget 500 miljoner kronor på idrottsanläggningar.

Som redan tidigare presenterats satsas 250 miljoner kronor per år under 2026 och 2027 på idrottsanläggningar, på nybyggen och renoveringar.

Som en del av ett större åtgärdspaket för att stärka barns och ungas villkor i utanförskapsområden satsar regeringen 90 miljoner per år 2026−2028 för att öka simkunnigheten i de områdena.

LÄS MER: De är budgetens stora förlorare – experterna är eniga

Stödet för äldre minskas

Däremot tas 14 miljoner kronor bort för idrottsrörelsens arbete i socioekonomiskt svaga områden. Dessutom minskas stödet för äldre då projektet Idrott 65+ får minskat bidrag från 70 till 20 miljoner kronor, skriver Riksidrottsförbundet (RF) i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Pensionärer: Så påverkas er plånbok av den nya budgeten

