Pensionärer: Så påverkas er plånbok av den nya budgeten

Svenska hushåll, och inte minst barnfamiljer, anses vara de stora vinnarna nu när budgeten för 2026 har förkunnats av regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M).
De kan få upp till 2 000 kronor kvar i plånboken – varje månad
Till Nyheter24 har Swedbank och sparbankernas privatekonom, Arturo Arques, redogjort att vinnarna alltjämt är låg- och medelinkomsttagare och ekonomiskt utsatta barnfamiljer.
– Hushållen är ingen homogen grupp. Hur mycket hushållen påverkas av höstbudgeten varierar därför väldigt mycket. Men för de allra flesta handlar det om 200 till 300 kronor upp till 2 000 kronor mer i plånboken per månad, beroende på hur hushållet ser ut.
Samtidigt är förlorarna de barnfamiljer som i stor utsträckning är beroende av bidra.
Pensionärerna kan få upp till 500 kronor mer i plånboken
Men utöver vinnarna och förlorarna, vilka mer har en central roll i budgeten?
En grupp är landets seniorer.
– Höjd grundavdrag och sänkt matmoms kommer att innebära 300 till 500 kronor mer i plånboken för många ålderspensionärer, slår Arques fast.
Skatten sänks för pensionärer
Branschkollegan Frida Bratt, privatekonom på Nordnet Bank, lyfter dock att skattelättnaderna också kommer bidra till ytterligare mer pengar som förblir i plånböckerna.
– Mot bakgrund av att skatten sänks för pensionärerna bör en hel del pensionärer få några kronor mer i plånboken, säger hon till Nyheter24.
Med hjälp av skattelättnader på pensionen, sänkt matmoms, starkare bostadsbidrag och sänkt elskatt kommer allt fler seniorer i Sverige att få mer pengar kvar i plånboken varje månad.
Så här fördelas pengarna i budgeten
Hushåll: 47,60 miljarder (mdr), varav:
- Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr
- Sänkt matmoms: 15,94 mdr
- Sänkt elskatt: 6,52 mdr
- Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr
- Sänkt förskoleavgift 1 mdr
- Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr
- Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr
- Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr
Välfärd: 10,4 mdr
- Skola: 3,3 mdr
- Vård: 5,9 mdr
- Tandvård: 1 mdr
- Ökad kvalitet i äldreomsorg: 0,21 mdr
- Företagande: 9,4 mdr
- Sänkt arbetsgivaravgift för unga: 6,05 mdr
- Gynnsammare skatteregler för fåmansbolag: 1 mdr
- Stöd till jordbruk: 1 mdr
- AI och digitalisering: 0,54 mdr
Brottsbekämpning: 2,6 mdr
- Kriminalvården: 0,86 mdr
- SIS-hem, med mera: 0,88 mdr
- Åtgärder mot kriminellas ekonomi: 0,66 mdr
Miljö och klimat: 3,5 mdr
- Klimatklivet: 1,5 mdr
- Skydd av natur och hav: 0,76 mdr
- Energieffektivisering av småhus: 0,3 mdr
Övrigt: 6,7mdr
- Bidragsreform: 1,45 mdr
- Civilt försvar: 1,22 mdr
- Stärkt cybersäkerhet: 0,37 mdr
- Migration och integration: 0,4 mdr
- Satsningar för minskad arbetslöshet: 0,64 mdr
- Stöd för fler idrottsanläggningar: 0,25 mdr
- Sänkt dansbandsmoms: 0,22 mdr
Besparingar: – 1,5 mdr
Totalsumma, netto: cirka 79 miljarder
Källa: TT