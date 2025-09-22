Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Budget

Pensionärer: Så påverkas er plånbok av den nya budgeten

Publicerad: 22 sep. 2025, kl. 13:30
Frida Bratt och pengar.
Nyheter24 har pratat med två privatekonomen för att reda ut hur pensionärernas ekonomiska situation ser ut i och med den nya budgeten. Foto: Janerik Henriksson/TT & Henrik Montgomery/TT

Nyheter24 har tagit en närmare titt på hur svenska seniorers ekonomi förväntas påverkas av budgetpropositionen för 2026. Vissa kan skatta sig lyckliga och få upp till ett antal tusen mer i plånkan – varje månad.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Budget, Regeringen, Ekonomi

Svenska hushåll, och inte minst barnfamiljer, anses vara de stora vinnarna nu när budgeten för 2026 har förkunnats av regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M). 

LÄS MER: De får 2 090 kronor kvar varje månad – budgetens vinnare

De kan få upp till 2 000 kronor kvar i plånboken – varje månad

Till Nyheter24 har Swedbank och sparbankernas privatekonom, Arturo Arques, redogjort att vinnarna alltjämt är låg- och medelinkomsttagare och ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

– Hushållen är ingen homogen grupp. Hur mycket hushållen påverkas av höstbudgeten varierar därför väldigt mycket. Men för de allra flesta handlar det om 200 till 300 kronor upp till 2 000 kronor mer i plånboken per månad, beroende på hur hushållet ser ut.

Samtidigt är förlorarna de barnfamiljer som i stor utsträckning är beroende av bidra.

LÄS MER: De är budgetens stora förlorare – experterna är eniga

Arturo Arques, privatekonom. Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Arturo Arques, privatekonom. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Pensionärerna kan få upp till 500 kronor mer i plånboken

Men utöver vinnarna och förlorarna, vilka mer har en central roll i budgeten?

Annons

En grupp är landets seniorer.

– Höjd grundavdrag och sänkt matmoms kommer att innebära 300 till 500 kronor mer i plånboken för många ålderspensionärer, slår Arques fast.

LÄS MER: Glädje för pensionärerna: Boostad ersättning och höjt bidrag

Skatten sänks för pensionärer

Branschkollegan Frida Bratt, privatekonom på Nordnet Bank, lyfter dock att skattelättnaderna också kommer bidra till ytterligare mer pengar som förblir i plånböckerna.

Annons

– Mot bakgrund av att skatten sänks för pensionärerna bör en hel del pensionärer få några kronor mer i plånboken, säger hon till Nyheter24.

Med hjälp av skattelättnader på pensionen, sänkt matmoms, starkare bostadsbidrag och sänkt elskatt kommer allt fler seniorer i Sverige att få mer pengar kvar i plånboken varje månad. 

MISSA INTE: De får 1 000 kronor mer i månaden: Viktigaste från budgeten

Frida Bratt. Foto: Janerik Henriksson/TT
Frida Bratt. Foto: Janerik Henriksson/TT

Så här fördelas pengarna i budgeten

Hushåll: 47,60 miljarder (mdr), varav:

  • Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr
  • Sänkt matmoms: 15,94 mdr
  • Sänkt elskatt: 6,52 mdr
  • Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr
  • Sänkt förskoleavgift 1 mdr
  • Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr
  • Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr
  • Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr

Välfärd: 10,4 mdr

  • Skola: 3,3 mdr
  • Vård: 5,9 mdr
  • Tandvård: 1 mdr
  • Ökad kvalitet i äldreomsorg: 0,21 mdr
  • Företagande: 9,4 mdr
  • Sänkt arbetsgivaravgift för unga: 6,05 mdr
  • Gynnsammare skatteregler för fåmansbolag: 1 mdr
  • Stöd till jordbruk: 1 mdr
  • AI och digitalisering: 0,54 mdr

Brottsbekämpning: 2,6 mdr

  • Kriminalvården: 0,86 mdr
  • SIS-hem, med mera: 0,88 mdr
  • Åtgärder mot kriminellas ekonomi: 0,66 mdr

Miljö och klimat: 3,5 mdr

  • Klimatklivet: 1,5 mdr
  • Skydd av natur och hav: 0,76 mdr
  • Energieffektivisering av småhus: 0,3 mdr

Övrigt: 6,7mdr

  • Bidragsreform: 1,45 mdr
  • Civilt försvar: 1,22 mdr
  • Stärkt cybersäkerhet: 0,37 mdr
  • Migration och integration: 0,4 mdr
  • Satsningar för minskad arbetslöshet: 0,64 mdr
  • Stöd för fler idrottsanläggningar: 0,25 mdr
  • Sänkt dansbandsmoms: 0,22 mdr

Besparingar: – 1,5 mdr

Totalsumma, netto: cirka 79 miljarder

Källa: TT


Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Pensionärer: Så påverkas er plånbok av den nya budgeten

Idag
10:33
Nyheter
/ Privatekonomi

De är budgetens stora förlorare – experterna är eniga

Idag
09:10
Nyheter
/ Privatekonomi

De får 2 090 kronor kvar varje månad – budgetens vinnare

Idag
08:18
Nyheter
/ Privatekonomi

Glädje för pensionärerna: Boostad ersättning och höjt bidrag

Igår
22:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Dessa svenskar kan få 789 kronor i ersättning – om dagen

Igår
17:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Din bostad kan utmätas – även om du saknar skulder

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons