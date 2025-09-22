Pensionärer: Så påverkas er plånbok av den nya budgeten

Nyheter24 har tagit en närmare titt på hur svenska seniorers ekonomi förväntas påverkas av budgetpropositionen för 2026. Vissa kan skatta sig lyckliga och få upp till ett antal tusen mer i plånkan – varje månad.

Svenska hushåll, och inte minst barnfamiljer, anses vara de stora vinnarna nu när budgeten för 2026 har förkunnats av regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M).

De kan få upp till 2 000 kronor kvar i plånboken – varje månad

Till Nyheter24 har Swedbank och sparbankernas privatekonom, Arturo Arques, redogjort att vinnarna alltjämt är låg- och medelinkomsttagare och ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

– Hushållen är ingen homogen grupp. Hur mycket hushållen påverkas av höstbudgeten varierar därför väldigt mycket. Men för de allra flesta handlar det om 200 till 300 kronor upp till 2 000 kronor mer i plånboken per månad, beroende på hur hushållet ser ut.

Samtidigt är förlorarna de barnfamiljer som i stor utsträckning är beroende av bidra.

Arturo Arques, privatekonom. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Pensionärerna kan få upp till 500 kronor mer i plånboken

Men utöver vinnarna och förlorarna, vilka mer har en central roll i budgeten?

Annons

En grupp är landets seniorer.

– Höjd grundavdrag och sänkt matmoms kommer att innebära 300 till 500 kronor mer i plånboken för många ålderspensionärer, slår Arques fast.

Skatten sänks för pensionärer

Branschkollegan Frida Bratt, privatekonom på Nordnet Bank, lyfter dock att skattelättnaderna också kommer bidra till ytterligare mer pengar som förblir i plånböckerna.

Annons

– Mot bakgrund av att skatten sänks för pensionärerna bör en hel del pensionärer få några kronor mer i plånboken, säger hon till Nyheter24.

Med hjälp av skattelättnader på pensionen, sänkt matmoms, starkare bostadsbidrag och sänkt elskatt kommer allt fler seniorer i Sverige att få mer pengar kvar i plånboken varje månad.

Frida Bratt. Foto: Janerik Henriksson/TT

Så här fördelas pengarna i budgeten Hushåll: 47,60 miljarder (mdr), varav: Nytt jobbskatteavdrag: 21,4 mdr

Sänkt matmoms: 15,94 mdr

Sänkt elskatt: 6,52 mdr

Högkostnadsskydd på elpriset: 1 mdr

Sänkt förskoleavgift 1 mdr

Höjt tak i bostadsbidraget: 0,73 mdr

Sänkt skatt för svenskar i utlandet: 0,34 mdr

Slopad fordonsskatt för husvagnar: 0,19 mdr Välfärd: 10,4 mdr Skola: 3,3 mdr

Vård: 5,9 mdr

Tandvård: 1 mdr

Ökad kvalitet i äldreomsorg: 0,21 mdr

Företagande: 9,4 mdr

Sänkt arbetsgivaravgift för unga: 6,05 mdr

Gynnsammare skatteregler för fåmansbolag: 1 mdr

Stöd till jordbruk: 1 mdr

AI och digitalisering: 0,54 mdr Brottsbekämpning: 2,6 mdr Kriminalvården: 0,86 mdr

SIS-hem, med mera: 0,88 mdr

Åtgärder mot kriminellas ekonomi: 0,66 mdr Miljö och klimat: 3,5 mdr Klimatklivet: 1,5 mdr

Skydd av natur och hav: 0,76 mdr

Energieffektivisering av småhus: 0,3 mdr Övrigt: 6,7mdr Bidragsreform: 1,45 mdr

Civilt försvar: 1,22 mdr

Stärkt cybersäkerhet: 0,37 mdr

Migration och integration: 0,4 mdr

Satsningar för minskad arbetslöshet: 0,64 mdr

Stöd för fler idrottsanläggningar: 0,25 mdr

Sänkt dansbandsmoms: 0,22 mdr Besparingar: – 1,5 mdr Totalsumma, netto: cirka 79 miljarder Källa: TT





