Under de senaste fem åren har 95 Ica-butiker i Sverige fått tre eller fler anmälningar om misstänkta matförgiftningar.

Sju av dessa butiker har fått tio eller fler anmälningar. Symtomen som rapporterats inkluderar diarré, magkramper och kräkningar, enligt Aftonbladets undersökning.

Svårt att veta vad som ligger bakom

De livsmedel som oftast misstänks ligga bakom matförgiftningarna är fisk och skaldjur, kyckling, sallad från självplock och smörgåstårta, något Nyheter24 tidigare rapporterat.

Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet, menar dock att det ofta är svårt att fastställa exakt vad som orsakat symtomen.

– Det kan vara något som går på stan, som vinterkräksjuka. Det kan vara något som kunden själv orsakat hemma genom att inte hantera varan korrekt, säger hon till Aftonbladet.



Ica-butikerna som anmälts flest gånger – där du bor

Totalt har 261 av 290 kommuner svarat i Aftonbladets granskning. Listan visar vilka Ica-butiker som fått tre eller fler anmälningar under en femårsperiod.

Ica Maxi, Allingsås (7 anmälningar)

Ica Maxi, Borås (3 anmälningar)

Ica Maxi, Enköping (4 anmälningar)

Ica Maxi, Eskilstuna (7 anmälningar)

Ica Supermarket Falan, Falun (4 anmälningar)

Ica Maxi, Falun (4 anmälningar)

Ica Strömsbro, Gävle (3 anmälningar)

Ica Maxi, Gävle (4 anmälningar)

Ica Maxi Torslanda, Göteborg (6 anmälningar)

Ica Focus, Göteborg (7 anmälningar)

Ica Kvantum Frölunda, Göteborg (3 anmälningar)

Ica Kvantum Munkebäck, Göteborg (5 anmälningar)

Ica Kvantum Sannegården, Göteborg (4 anmälningar)

Ica Högsbo, Göteborg (4 anmälningar)

Ica Maxi Kallebäck, Göteborg (10 anmälningar)

Ica Supermarket Majorna, Göteborg (4 anmälningar)

Ica Supermarket, Habo (3 anmälningar)

Ica Maxi Flygstaden, Halmstad (5 anmälningar)

Ica Kvantum, Hammarö (3 anmälningar)

Ica Maxi, Haninge (3 anmälningar)

Ica Maxi Stormarknad Råå, Helsingborg (10 anmälningar)

Ica Maxi Stormarknad, Helsingborg (4 anmälningar)

Ica Maxi Bålsta, Håbo (4 anmälningar)

Ica Maxi, Jönköping (5 anmälningar)

Ica Kvantum Huskvarna, Jönköping (4 anmälningar)

Ica Supermarket Klostergatan, Jönköping (4 anmälningar)

Ica Supermarket Södercentrum, Kalmar (3 anmälningar)

Ica Maxi, Kalmar (7 anmälningar)

Ica Supermarket Fanfaren, Karlstad (4 anmälningar)

Ica Maxi Stormarknad Välsviken, Karlstad (5 anmälningar)

Ica Maxi, Kungsbacka (3 anmälningar)

Ica Kvantum, Lerum (9 anmälningar)

Ica Kvantum Larsberg, (3 anmälningar)

Ica Supermarket Storgatan, Linköping (6 anmälningar)

Ica Kvantum Signalen, Linköping (3 anmälningar)

Ica Malmborgs Clementstorget, Lund (3 anmälningar)

Ica Maxi Toftanäs, Malmö (3 anmälningar)

Ica Supermarket Hansa, Malmö (6 anmälningar)

Ica Maxi, Motala (3 anmälningar)

Ica Kvantum, Mölndal (3 anmälningar)

Ica Kvantum Sickla, Nacka (10 anmälningar)

Ica Maxi, Nacka (8 anmälningar)

Ica Kvantum, Nybro (5 anmälningar)

Ica Maxi, Nyköping (5 anmälningar)

Ica Supermarket Knuten, Nyköping (3 anmälningar)

Ica Kvantum Åkrahallen, Sala (3 anmälningar)

Ica Supermarket Björksätra, Sandviken (3 anmälningar)

Ica Kvantum Munken, Skara (4 anmälningar)

Ica Maxi, Skövde (5 anmälningar)

Ica Kvantum, Skövde (4 anmälningar)

Ica Maxi Häggvik, Sollentuna (3 anmälningar)

Ica Kvantum Sollentuna C, Sollentuna (7 anmälningar)

Ica Esplanad, Sundsvall (3 anmälningar)

Ica Maxi, Södertälje (4 anmälningar)

Ica Supermarket Almö livs, Tjörn (3 anmälningar)

Ica Maxi, Trelleborg (3 anmälningar)

Ica Maxi, Trollhättan (3 anmälningar)

Ica Kvantum Arninge, Täby (3 anmälningar)

Ica Kvantum Täby C, Täby (5 anmälningar)

Ica Gourmet, Umeå (3 anmälningar)

Ica Kvantum Kronoparken, Umeå (4 anmälningar)

Ica Supermarket Teg, Umeå (5 anmälningar)

Ica Maxi, Umeå (3 anmälningar)

Ica Kvantum, Varberg (3 anmälningar)

Ica Maxi, Visby (4 anmälningar)

Ica Kvantum, Värnamo (3 anmälningar)

Ica Maxi Hälla, Västerås (3 anmälningar)

Ica Maxi Erikslund, Västerås (4 anmälningar)

Ica Maxi, Ängelholm (4 anmälningar)

Ica Maxi Boglundsängen, Örebro (3 anmälningar)

Ica Maxi Universitetet, Örebro (6 anmälningar)

Ica Kvantum Gottsunda, Uppsala (3 anmälningar)

Ica Maxi Gnista, Uppsala (8 anmälningar)

Ica Kvantum Gränby, Uppsala (18 anmälningar)

Ica Supermarket Torgkassen, Uppsala (13 anmälningar)

Ica Heidenstam, Uppsala (3 anmälningar)

Ica Maxi Stormarknad, Uppsala (7 anmälningar)

Ica Maxi, Solna (5 anmälningar)

Ica Alviks Torg, Stockholm (3 anmälningar)

Ica Karlaplan, Stockholm (3 anmälningar)

Ica Kvantum Kista, Stockholm (3 anmälningar)

Ica Kvantum Kungsholmen, Stockholm (3 anmälningar)

Ica Kvantum Liljeholmen, Stockholm (15 anmälningar)

Ica Kvantum Södermalm, Stockholm (3 anmälningar)

Ica Maxi Bromma, Stockholm (3 anmälningar)

Ica Maxi Lindhagen, Stockholm (4 anmälningar)

Ica Nära Aspudden, Stockholm (3 anmälningar)

Ica Supermarket Aptiten, Stockholm (10 anmälningar)

Ica Supermarket Baronen, Stockholm (6 anmälningar)

Ica Supermarket Brommaplan, Stockholm (4 anmälningar)

Ica Supermarket Globen, Stockholm (3 anmälningar)

Ica Supermarket Medis, Stockholm (5 anmälningar)

Ica Supermarket Sabbatsberg, Stockholm (3 anmälningar)

Ica Supermarket Sjöstaden, Stockholm (5 anmälningar)

Ica Supermarket Årsta, Stockholm (3 anmälningar)

Ica svarar

Niklas Warén, kvalitetsansvarig på Ica Sverige, säger till Aftonbladet:

– Matförgiftningar händer. Så är det. Och det är en ganska komplex fråga för det är en ganska lång kedja alltid från primärproduktion till så att konsumenten har ätit upp den här produkten. Vi har en process och rutiner för att hantera om det går så långt så att någon har blivit matförgiftad.