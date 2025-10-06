Föräldraledig 2025: Du kan få 30 600 i månaden

Fakta: Föräldraledighet och föräldrapenning

Som föräldrar har ni totalt 480 föräldradagar att dela på, av dem är 90 avsedda för respektive förälder och kan inte överlåtas. Övriga kan överlåtas.

45 dagar kan överlåtas mellan dig och den andra föräldern, eller till någon som inte är vårdnadshavare för barnet. Den personen kan sedermera ansöka om föräldrapenning.

Föräldrapenning kan tas ut till och med den dagen ditt barn fyller 12 år, eller när barnet slutar årskurs 5 i grundskolan.

Från och med ditt barns 4-årsdag kan ni som föräldrar endast spara 96 dagar sammanlagt.

Källa: Försäkringskassan