Föräldraledig 2025: Du kan få 30 600 i månaden

Planerar du för föräldraledigheten? Eller har du nyligen gått på föräldraledighet och inväntar den första utbetalningen från Försäkringskassan? Alla som har barn i Sverige och som stannar hemma för att ta hand om barnet istället för att arbeta, söka arbete eller studera kan få föräldrapenning utbetalad från myndigheten. Det gäller även dig som är arbetslös.
Det som helt enkelt krävs för att få ta del av föräldrapenningen, som är en del av socialförsäkringen som utgör en central del i det svenska välfärdssystemet, är att du tar har om ett barn, inte jobbar, har barnet försäkrat i Sverige eller i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Därtill krävs att du är försäkrad i Sverige.
Fakta: Föräldraledighet och föräldrapenning
Som föräldrar har ni totalt 480 föräldradagar att dela på, av dem är 90 avsedda för respektive förälder och kan inte överlåtas. Övriga kan överlåtas.
45 dagar kan överlåtas mellan dig och den andra föräldern, eller till någon som inte är vårdnadshavare för barnet. Den personen kan sedermera ansöka om föräldrapenning.
Föräldrapenning kan tas ut till och med den dagen ditt barn fyller 12 år, eller när barnet slutar årskurs 5 i grundskolan.
Från och med ditt barns 4-årsdag kan ni som föräldrar endast spara 96 dagar sammanlagt.
Källa: Försäkringskassan
De får 19 100 kronor per månad i föräldrapenning
Men hur mycket kan man då få utbetalt? Nyheter24 har tagit reda på det, och det visar sig att flera aspekter styr, inte minst storleken på din inkomst och hur många dagar per vecka du vill få ersättning för. Nyheter24 har tittat på tre olika lönenivåer för att ta reda på hur stor skillnad det blir i föräldrapenningen, utifrån hur många dagar i veckan du tar ut den. Lönenivåerna är 25 000 kronor, 30 000 kronor och 40 000 kronor. Och skillnaderna är stora.
Den med en månadslön på 25 000 kronor får preliminärt 638 kronor per dag i föräldrapenning, enligt Försäkringskassans kalkyl – förutsatt att du har gemensam vårdnad. Andra belopp gäller i de fall du har ensam vårdnad. Inkomsten och delad vårdnad skulle resultera i följande ersättningsnivåer per månad, utifrån antal dagar du tar ut föräldrapenning:
- Föräldrapenning 1 dag per vecka: 2 700 kronor per månad
- Föräldrapenning 2 dagar per vecka: 5 500 kronor per månad
- Föräldrapenning 3 dagar per vecka: 8 200 kronor per månad
- Föräldrapenning 4 dagar per vecka: 10 900 kronor per månad
- Föräldrapenning 5 dagar per vecka: 13 700 kronor per månad
- Föräldrapenning 6 dagar per vecka: 16 400 kronor per månad
- Föräldrapenning 7 dagar per vecka: 19 100 kronor per månad
Så mycket skiljer föräldrapenningen om du har 30 000 i inkomst
Enligt Försäkringskassans preliminära beräkning kan du få 765 kronor per dag med en inkomst på 30 000 kronor per månad. Det blir 3 300 kronor i månaden, om du endast tar ut föräldrapenning en dag i veckan. Sedan trappas ersättningen upp i takt med att du ansöker om fler dagar.
- Föräldrapenning 2 dagar per vecka: 6 600 kronor per månad
- Föräldrapenning 3 dagar per vecka: 9 800 kronor per månad
- Föräldrapenning 4 dagar per vecka: 13 100 kronor per månad
- Föräldrapenning 5 dagar per vecka: 16 400 kronor per månad
- Föräldrapenning 6 dagar per vecka: 19 700 kronor per månad
- Föräldrapenning 7 dagar per vecka: 23 000 kronor per månad
Lön på 40 000? Du kan få 30 600 kronor per månad i föräldrapenning
Skulle du istället ha en inkomst på 40 000 kronor i månaden, före skatt, så blir den preliminära föräldrapenningen 1 020 kronor per dag. Det skulle bli följande belopp, baserat på antal dagar du tar ut föräldrapenning:
- Föräldrapenning 1 dag per vecka: 4 400 kronor per månad
- Föräldrapenning 2 dagar per vecka: 8 700 kronor per månad
- Föräldrapenning 3 dagar per vecka: 13 100 kronor per månad
- Föräldrapenning 4 dagar per vecka: 17 500 kronor per månad
- Föräldrapenning 5 dagar per vecka: 21 900 kronor per månad
- Föräldrapenning 6 dagar per vecka: 26 200 kronor per månad
- Föräldrapenning 7 dagar per vecka: 30 600 kronor per månad
På Försäkringskassans hemsida kan du själv räkna ut din ersättning baserat på huruvida du har gemensam eller ensam vårdnad om ditt barn, hur hög inkomsten är och hur många dagar du beräknar att ta ut föräldrapenning. Tryck här för att använda Försäkringskassans kalkylator för att beräkna din föräldrapenning.