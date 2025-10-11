Nyheter24
Då kan ett enkelt avtal rädda dig från stora problem

Publicerad: 11 okt. 2025, kl. 16:00
Det är lättare än många tror att skapa ett avtal för att förbereda sig om det värsta tänkbara skulle hända. Foto: Emil Langvad/TT & Anders Wiklund/TT

Sambor omfattas inte av samma regler som gifta – därför kan ett enkelt samboavtal göra stor skillnad. Här är allt du behöver veta för att komma igång.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Separation, Sambo, Avtal, Jurist

Många blandar ihop samboavtal med testamente, men det är två olika saker. Ett samboavtal reglerar bara hur bostad och bohag ska delas om man separerar.

– Ofta är det väldigt kort. Man skriver helt enkelt att bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk inte ska delas enligt sambolagen. Det är egentligen bara två meningar, men de kan ha enorm betydelse, säger Pierre Kryhl, senior jurist på Familjens Jurist, till Nyheter24.

Syftet är att avtala bort sambolagens regler, som annars innebär att bostaden delas lika oavsett vem som betalat mest.

LÄS MER: Sambolagen: Okunskapen är stor – och konsekvenserna större

Så enkelt kan det vara

Formkraven för ett samboavtal är få. Det räcker att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda parter. Det finns digitala tjänster där man kan skapa ett enkelt avtal själv för en låg kostnad, men det är också vanligt att man tar hjälp av en jurist för att få rådgivning och en mer heltäckande lösning. Särskilt om man vill förstå hur samboavtalet påverkar arv och testamente kan det vara värdefullt att få professionell vägledning.

 – Ofta vill man förstå hur samboavtalet hänger ihop med arv och testamente. Då kan det vara bra att sätta sig ner med någon som kan förklara helheten, säger han.


LÄS MER: Sambolivets största missförstånd – och vad det kan kosta dig

Undvik att krångla till det

Enligt Pierre Kryhl är det vanligaste misstaget att försöka skriva in för mycket i avtalet.

– De stora riskerna kommer om man börjar krångla och lägga till saker som inte hör hemma i ett samboavtal. Håll det enkelt, då blir det också hållbart, säger han.

Han betonar att samboavtal inte handlar om misstro, utan om att ge varandra trygghet. 

– Samboavtal är omtanke och framförhållning. Att reda ut frågorna i goda tider gör att man slipper onödiga konflikter när det är som svårast.

Kommentarer

