Kronofogdens viktiga uppmaning: Agera direkt

Kronofogden har publicerat en tydlig uppmaning till den som har svårt att få ekonomin att gå ihop och som ligger efter med räkningarna.

Det har varit några tuffa år ekonomiskt för svenska hushåll. Priserna på drivmedel, el och livsmedel har skenat iväg i perioder, samtidigt som svenskarna fått se bolåneräntorna på högre nivåer än på länge. Det har inneburit att många behövt vända på slantarna för att få vardagsekonomin att gå ihop.

Att det varit svåra ekonomiska tider är också något som märkts när det gäller antalet skuldsatta personer hos Kronofogden. År 2022 var det 393 781 personer som hade skulder hos myndigheten och det totala skuldbeloppet uppgick då till 101 450 434 664 kronor. Förra året var motsvarande siffror 436 996 respektive 137 966 355 308. Går man längre tillbaka i tiden – till 2014 – har skuldberget hos Kronofogden nästan fördubblats.

– Det här är både oroande och allvarligt. Det har varit några år med tufft ekonomiskt läge, med ökande priser och räntehöjningar. Ökningen av skulder visar tydligt att svenska hushåll har svårt att få sina pengar att räcka till, och allt fler har problem med att betala sina räkningar. Vi vet att många av dem som har skulder hos oss blir kvar länge, och de har svårt att komma ur sin situation även om tiderna blir bättre, sa rikskronofogden Fredrik Rosengren i ett pressmeddelande i januari i år.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Kronofogdens uppmaning: Agera direkt om du inte kan betala räkningar

Med anledning av det ekonomiska läget har Kronofogden, på den egna hemsidan, publicerat en påminnelse och uppmaning.

Annons

"Vi är just nu i en utdragen lågkonjunktur. Allt fler hushåll upplever ekonomisk press i takt med stigande levnadskostnader. Kanske du också har en tuff vardag. Efter lång tid av pusslande och prioriteringar kanske du inte kan betala en eller flera räkningar. Men prioritera alltid att betala hyra, mat och el", skriver de och konstaterar vidare att det är i sådana lägen man "måste agera".

"Det kan kännas jobbigt att ta kontakt med de du är skyldig pengar. Men skjut inte upp det. Det kan förvärra din situation", uppger de.

Foto: Jessica Gow/TT

De uppmanar sedan den som ligger efter med sina räkningar att inte vänta på någon påminnelse, utan att direkt ringa eller mejla de som man är skyldig pengar. På så vis kan man beskriva sin situation och komma överens om en lösning, exempelvis i form av en avbetalningsplan eller delbetalningar.