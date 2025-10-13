Du kan förlora 7 000 kronor i pension – om du gör detta

Att planera och ha en smart strategi inför pensionen är a och o. Annars kan det kosta en rejäl slant, redogör Skandias pensionsekonom Mattias Munter för.

I en ny rapport slår Skandia fast att fel uttagsstrategi för dina pensionspengar kan resultera i ett ekonomiskt mörker. Svensken lever nämligen allt längre, något som generellt bidrar till en positiv utveckling av pensionen, men enligt Skandia ställer det också högre krav på den egna planeringen inför att det är dags att pensionera sig.

Tjänstepensionen kan minska med 19 000 kronor

I rapporten ”Pensionsåldersdilemmat 2025” visar det sig att du som väljer att maximera uttaget av tjänstepensionen under de första fem åren av pensionen, visserligen kan glädjas åt en fet plånbok där och då, men en rejäl smäll senare. Maxar du uttaget av tjänstepensionen kan du förlora så mycket som 19 000 kronor i månaden senare i livet, rapporterar man. I takt med att du maximerar uttaget så sjunker inkomsten drastiskt när de fem åren väl gått, och för vissa kan det bli en saftig summa. Därför kan det vara betydligt mer fördelaktigt att begära ett livslångt uttag.

Misstaget kan kosta dig 7 000 kronor i pension varje månad

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, redogör för Nyheter24 att det gigantiska tappet på upp emot 19 000 kronor framför allt avser privatanställda tjänstemän, som med relativt hög förväntad livsinkomst i hög grad förlitar sig på tjänstepensionen.

– Och där det följaktligen blir störst effekt av kortvariga uttag. För exemplet privatanställda arbetare rör det sig om 7 000 kronor mindre efter skatt varje månad jämfört med om uttaget hade varit livslångt.

Pensionsekonomen Mattias Munter. Foto: Pressbild

Planerar du pensionen? Pengarna bör räcka minst 20 år framåt

Hur du väljer att plocka ut pensionen är högst individuellt och något du avgör på egen hand. Men det finns olika sätt att tänka på om du känner en osäkerhet till vad som passar dig.

Den stora frågan är dock vilken uttagsplan som rekommenderas, för att undvika pensionsfällan?

– Rent generellt så rekommenderar jag en uttagsplan som utgår ifrån ett långt och aktivt liv, vilket är vad de flesta av oss har att se fram emot. Uttagsplanering börjar med frågan hur stor inkomst jag behöver för att kunna leva pensionärslivet som jag vill, hur stor skillnad jämfört med min arbetsinkomst vill jag ha, säger han undrandes och tillägger:

– Med den summan som grund så gör jag en pensionsprognos baserat på mina individuella förutsättningar. Hur långt når jag med de förutsättningarna? En sådan plan bör räcka minst 20 år framåt i tiden. Om inte så får jag överväga en revision av månadsinkomsten jag behöver eller se om annat sparande kan användas för att stärka pensionen.

Pensionsekonomen: "Glöm inte att..."

Mattias Munter uppmanar också till att du inte glömmer vad det kan kosta dig att maximera tjänstepensionsuttaget.

– Glöm inte att ett maxat uttag kan leda till onödigt hög inkomstskatt om man passerar brytpunkten för statlig inkomstskatt. Ju fler pensionsförsäkringar man samlat på sig genom karriären kan det vara klokt att ta hjälp av en expert med pensionsplaneringen.

Maxa pensionen och tänka långsiktigt – hur gör man?

Du som dock vill leva till fullo och således också maxa pensionen, men samtidigt ha ett långsiktigt tänk för den framtida plånbokens tjocklek, bör tänka på andra aspekter också, menar Munter.

– Den allmänna pensionen är alltid livsvarig och det är ofta klokt att åtminstone en del av tjänstepensionen är det också. Då behöver jag inte själv ta risken för att pengarna är slut när det fortfarande finns mycket liv kvar att leva. Pensionsbolaget säkerställer då att jag att pensionspengarna räcker hela livet. Med en trygg bas i livsvariga utbetalningar kan jag sen laborera på toppen av det om jag av någon anledning vill ha särskilt fokus på de tio första åren exempelvis.

Dock är det lättare än man kanske tror att tänka kortsiktigt i den här aspekten, och att då också underskatta eventuell hälsostatus i framtiden, så även ditt framtida konsumtionsbehov.