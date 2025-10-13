Microsoft varnar för två funktioner – gör din dator slö

I ett nytt meddelande varnar Microsoft för att två standardfunktioner i Windows 11 och 10 kan försämra datorns prestanda, framförallt om datorn är äldre.
Onedrive-synkronisering
I meddelandet lyfter Microsoft fram att man kan förbättra datorns prestanda genom att stänga av Onedrive-synkronisering och visuella effekter i Windows. Genom att öppna Onedrive via ikonen i aktivitetsfältet och klicka på hugghjulet kan man sedan välja "Pausa synkronisering". Därefter bör systemet fungera snabbare efter en omstart.
Visuella effekter gör datorn slö
Animationer och transparenseffekterna i Windows 11 är ofta krävande för datorn, och kan göra att den fungerar långsammare, skriver Microsoft. Det är särskilt märkbart på datorer med under 8 GB ram-minne.
För att lösa problemet kan man gå till "Sök" i Windows och skriva in "prestanda", därefter kan man välja "Justera Windows utseende och prestanda". Under visuella effekter väljer man sedan "Justera för bästa prestanda" för att avaktivera animationerna. Efter en omstart bör datorn vara snabbare.