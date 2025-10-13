Nyheter24
Annons
Nyheter /Teknik /Microsoft

Microsoft varnar för två funktioner – gör din dator slö

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 12:31
Genrebilder. Foto: Pexels

Microsoft varnar sina användare för att två funktioner kan göra datorn ovanligt trög.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Microsoft

I ett nytt meddelande varnar Microsoft för att två standardfunktioner i Windows 11 och 10 kan försämra datorns prestanda, framförallt om datorn är äldre. 

LÄS MER: Två Gmail-funktioner försvinner i januari 2026

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

Onedrive-synkronisering 

I meddelandet lyfter Microsoft fram att man kan förbättra datorns prestanda genom att stänga av Onedrive-synkronisering och visuella effekter i Windows. Genom att öppna Onedrive via ikonen i aktivitetsfältet och klicka på hugghjulet kan man sedan välja "Pausa synkronisering". Därefter bör systemet fungera snabbare efter en omstart. 

LÄS MER: Windows 10? Detta måste du göra innan 14 oktober

Visuella effekter gör datorn slö 

Animationer och transparenseffekterna i Windows 11 är ofta krävande för datorn, och kan göra att den fungerar långsammare, skriver Microsoft. Det är särskilt märkbart på datorer med under 8 GB ram-minne. 

För att lösa problemet kan man gå till "Sök" i Windows och skriva in "prestanda", därefter kan man välja "Justera Windows utseende och prestanda". Under visuella effekter väljer man sedan "Justera för bästa prestanda" för att avaktivera animationerna. Efter en omstart bör datorn vara snabbare. 

LÄS MER: Storbankens varning till Android-användare: Gör detta nu

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:31
Nyheter
/ Teknik

Microsoft varnar för två funktioner – gör din dator slö

Igår
20:30
Nyheter
/ Teknik

Därför ska du alltid sätta mobilen på flygplansläge – enligt piloten

Igår
17:30
Nyheter
/ Teknik

Lyxiga Samsung-TV:n kostar 60 000 – vi har testat

Torsdag
15:00
Nyheter
/ Teknik

BankID: Gör detta inför 10 oktober

Onsdag
00:01
Nyheter
/ Teknik

Google ändras för alla svenskar i dag – så påverkas du

Måndag
13:00
Nyheter
/ Teknik

Uppmaningen: Gör detta med mobilen – innan 12 oktober

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons