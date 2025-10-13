Microsoft varnar för två funktioner – gör din dator slö

Microsoft varnar sina användare för att två funktioner kan göra datorn ovanligt trög.

I ett nytt meddelande varnar Microsoft för att två standardfunktioner i Windows 11 och 10 kan försämra datorns prestanda, framförallt om datorn är äldre.

Onedrive-synkronisering

I meddelandet lyfter Microsoft fram att man kan förbättra datorns prestanda genom att stänga av Onedrive-synkronisering och visuella effekter i Windows. Genom att öppna Onedrive via ikonen i aktivitetsfältet och klicka på hugghjulet kan man sedan välja "Pausa synkronisering". Därefter bör systemet fungera snabbare efter en omstart.

Visuella effekter gör datorn slö

Animationer och transparenseffekterna i Windows 11 är ofta krävande för datorn, och kan göra att den fungerar långsammare, skriver Microsoft. Det är särskilt märkbart på datorer med under 8 GB ram-minne.