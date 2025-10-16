Myndigheten larmar för ny bluff: Se upp för det här sms:et

Ytterligare en svensk myndighet larmar nu om bedrägerier. Den här gången är det Finansinspektionen som uppger att bluffmakare utnyttjar deras myndighetsnamn för att få kontakt med offer.

De senaste åren har banker, myndigheter och företag larmat upprepade gånger om olika slags bedrägerier. Det är inte ovanligt att bedragaren påstår sig vara en representant för exempelvis Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Polisen eller någon svensk bank eller ett svenskt företag för att på så sätt vinna individens förtroende i jakt på dennes tillgångar.

116 046 bedrägerier anmäldes första halvåret 2025

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är den allra vanligaste typen av bedrägeri kortbedrägerier. De stod för hela 40 procent av alla anmälda brott under 2022. Även om man i början av 2025 såg ett trendbrott, något polisen rapporterade om då brottsvinsterna från bedrägerierna i fjol minskade med 16 procent, så kom det att ändras.

Den brottskategori som ökat mest i anmälda brott under första halvåret 2025, i förhållande till föregående år, är nämligen bedrägeribrott. Och återigen sticker kortbedrägerierna ut. Totalt anmäldes 4 385 brott fler än under första halvåret 2024. Totalt anmäldes 116 046 bedrägeribrott under de första sex månaderna 2025, rapporterar BRÅ.

Svensk bank varnar för bluff

Risken att hamna i klorna på en bluffmakare är, dessvärre, fortsatt stor. Och titt som tätt känner sig myndigheter, banker och företag sig nödgade att varna sina kunder tillika allmänheten i stort. Nyheter24 kunde nyligen rapportera om banken SBAB vars varumärke utnyttjas av bedragare. De har via sociala medier varnat allmänheten för bluffkonton som skapats i deras namn.

Foto: Anders Wiklund/TT

Undvik bedragaren – så skyddar du dig Finansinspektionens varningslista redogör för vilka varningar som utfärdats gentemot aktörer som ägnar sig åt bedräglig verksamhet. Du som konsument behöver dock alltid vara medveten om att bedragare snabbt kan byta namn och kalla sig för något annat, för att på så sätt gå under radarn tills de upptäcks på nytt. Lämna aldrig ut dina kortuppgifter eller personlig information.

Ha unika lösenord till inlogg på viktiga tjänster, exempelvis mejlen, banken etc.

Låt aldrig någon fjärrstyrs din dator eller telefon. Finansinspektionens tipsar om sju punkter för dig att ha koll på, för att på så sätt undvika att utsättas för bedrägeri: Kom alltid ihåg att snabba och enkla investeringar inte existerar. Var skeptisk om du blir kontaktad. Skydda ditt BankID. Kontrollera om företag har rätt tillstånd. Var uppmärksam i sociala medier, bluff-annonser förekommer. Betala aldrig avgifter på förhand när du lånar pengar. Var extra vaksam om du redan blivit lurad tidigare. Källa: Polisen & Finansinspektionen

Ny bedrägeri-varning från Finansinspektionen

Nu kommer nästa varning. Den här gången är det myndigheten Finansinspektionen vars namn utnyttjas av bluffmakare. På den egna hemsidan redogör man för att bedragare just nu utger sig för att vara Finansinspektionen, och försöker ta kontakt med tilltänkta offer genom sms-kontakt.

”Bedragare kontaktar just nu konsumenter via sms som ser ut att komma från Finansinspektionen. I meddelandet står det bland annat att en utredning av finansiella uppgifter har inletts. FI kontaktar aldrig konsumenter på det sättet”, skriver myndigheten på hemsidan.

Foto: Caisa Rasmussen / TT

Uppmaningen: Var alltid vaksam – du kan få sms:et

Moa Langemark arbetar som konsumentskyddsekonom på FI och hon uppmanar till vaksamhet.

– Var alltid vaksam när du blir kontaktad om någonting du inte känner till. Klicka inte på länkar du får skickade till dig, och ring inte till nummer som du uppmanas att använda. Bedragare hittar alltid nya sätt att lura konsumenter på pengar, och inte sällan används FI och andra myndigheter för att skapa en känsla av förtroende eller stress, säger hon.

Skulle du motta ett bluff-sms som du blir misstänksam på, då ska du rapportera det genom att vidarebefordra meddelandet till nummer 7726 – då får Sveriges telekomoperatörer informationen och kan förhindra att det skickas till fler, uppger myndigheten på hemsidan.

Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT