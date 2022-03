Över 100 miljoner insamlat till Ukraina

Svenska Röda korset hade sent på tisdagskvällen samlat in runt 90 miljoner kronor, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Tio av dem samlades in redan under krigets första dygn. Svenska SOS Barnbyar har fått in elva miljoner kronor och Radiohjälpen omkring sju miljoner kronor.

Unicef uppger att de på mindre än en vecka har fått in 23 miljoner kronor

— Det är väldigt mycket pengar på kort tid, så engagemanget har verkligen varit enormt – men det är också barnens behov. Vi arbetar verkligen dag och natt i Ukraina för att hjälpa barn med rent vatten, mediciner, sjukvård, kläder och mat. Den här hjälpen når fram – men behoven växer hela tiden, säger Petter Gustafsson vid Unicef Sverige, till radion.