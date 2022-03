Amerikansk missiljagare i hamn i Stockholm

Det amerikanska fartyget, jagaren USS Forrest Sherman, har enligt försvaret under helgen deltagit i en övning i norra Östersjön.

— Hon har övat med ett av våra fartyg här i helgen, ett minröjningsfartyg, ute i Östersjön, säger Jimmie Adamsson, kommunikationschef på tredje sjöstridsflottlinjen i marinen.

Den specifika anledningen till övningen eller varför det amerikanska fartyget nu befinner sig i hamn i Stockholm vill Adamsson inte gå in på.

— Det är inte ovanligt att den här typen av besök sker. De går in nu för att bunkra. De har varit till sjöss en längre tid, nu går de in för att vila besättningen och fylla på fartyget. Då har de lite olika länder de kan besöka. Men vi har ett nära samarbete med USA. Den här gången gick de in till oss, så de har tillstånd att vara på svenskt territorialvatten fram till torsdag, säger Jonas Olsson.

Exakt vad fartyget har för uppgift framgent säger Olsson att Försvarsmakten inte har information om.

— Vi har inte alltid insikt, och ska inte ha, i vad andra nationer i Östersjön gör. Det är en rad olika aktörer som uppträder där och det här är en av dem. Det är inte jättevanligt att en amerikansk jagare uppehåller sig i Östersjön, vad anledningen till det är måste de själva svara på.