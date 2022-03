Dödstalen i nivå med influensaperiod

Överdödlighet räknas ut genom att jämföra hur många som dött under en viss period med motsvarande period de föregående fyra åren.

Under vecka 4–7 2022 låg överdödligheten på mellan 6 och 14 procent, vilket är i nivå med en vanlig influensaperiod.

För vecka 1–3 visar statistiken ingen överdödlighet, men det speglar inte verkligheten utan beror på att 2022 jämförs bland annat med 2021 då överdödligheten nådde höga nivåer i januari. Det snedvrider siffrorna för samma period i år.

Totalt sett under pandemin tyder mycket på att Sverige tillhör de länder i Europa som haft lägst överdödlighet, även om vi ligger högre än våra grannländer. Under pandemins första två år dog närmare 10 000 fler svenskar än under tidigare tvåårsperioder.

Hittills har totalt 17 874 svenskar dött med covid-19 under pandemin (siffra från 15 mars).

Källor: SCB, befolkningsstatistiker Tomas Johansson och SVT