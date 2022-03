Rusning till landets frivilligorganisationer

Fakta: De frivilliga försvarsorganisationerna Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer (FFO) i Sverige: Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) Har som uppgift att utbilda förare för att säkerställa tung trafik i krissituationer. Genomför även utbildningar i bland annat bandvagn och snöskoter. Frivilliga Flygkåren (FFK) Erbjuder flygintresserade personer att utveckla sitt flygande för att utföra uppgifter åt både Försvarsmakten och civila myndigheter. Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK) Har som sin huvudsakliga uppgift är att utbilda och krigsplacera mc-ordonnanser till totalförsvaret, men även att bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Frivilliga Radioorganisationen (FRO) Rekryterar och utbildar sambandsoperatörer till både Försvarsmakten och samhällets krisberedskap. Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) Utbildar spaningssoldater till hemvärnsunderrättelsekompanierna och frivilligpersonal till Flygvapnets krigsflygbaser. Har i uppdrag att grundutbilda alla instruktörer ur de frivilliga försvarsorganisationerna. Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) Har i uppdrag att rekrytera och utbilda för Hemvärnet och Försvarsmakten i befattningar som bland annat personalbefäl och personalvårdsbefäl. Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) Organiserar ingenjörer som är verksamma inom byggbranschens alla områden. Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF) Grundutbildar personal för marin tjänst militärt och civilt. Sjövärnskårens fartyg och besättningar förstärker samhället vid kriser och incidenter, till exempel med bevakning och transporter. Svenska Blå Stjärnan (SBS) Utbildar inom lantbrukets djur i bland annat djurskötsel, hantering, smittskydd och vaccinering. Svenska Brukshundklubben (SBK) Utbildar medlemmar och deras hundar till räddningshundar, sjöräddningshundar och patrullhundar på uppdrag av både civila myndigheter och Försvarsmakten. Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) SFF stöder Försvarsmakten vid behov med utbildning av fallskärmsinstruktörer, upprätthållande av kompetens och vidareutbildning i frifallshoppning. Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) Rekryterar och utbildar bland annat inom krisberedskap, sjukvård, samverkan och ledning, fältkök, CBRN, skogsbrandsbekämpning, skyddsvakter och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig. Svenska Lottakåren (SLK) Engagerar kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle i vardag, kris och krig. Utbildar i ledarskap samt stabsassistenter till civila myndigheter samt stabsassistenter, underrättelseassistenter och fältkockar till Försvarsmakten. Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) Utbildar pistolskytteinstruktörer samt personal för ammunitions- och drivmedelsgrupper för Försvarsmaktens behov. Svenska Röda Korset (SRK) Röda Korsets frivilliga är beredda att agera i lokala kriser eller vid större händelser. Ger på samhällets uppdrag krisstöd och samordnar spontanfrivilliga. Röda korset utbildar första hjälpare, krisstödjare, insatsledare, volontärsamordnare och folkrättskommunikatörer. Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Utbildar AK4-instruktörer för hemvärnet och försvarsmakten. Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren) Utbildar fordonsförare och logistiker, ledningspersonal och elverksoperatörer. Bilkåren har uppdrag både för civila myndigheter och Försvarsmakten. Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF) Utbildar om hot och risker i samhället. Utbildar och kvalitetssäkrar också medlemmar från alla frivilliga försvarsorganisationer som ingår i kommunernas Frivilliga Resursgruppen, FRG. Källa: frivilligutbildning.se

Sverige har 18 frivilliga försvarsorganisationer vars uppdrag är att rekrytera och utbilda personal som ska stödja samhället vid kriser, höjd beredskap och krig. Bredden på verksamheten är stor, från Blå stjärnan som har fokus på lantbrukets djur, till Bilkåren och Frivilliga Radioorganisationen.

För den som vill engagera sig i en av de frivilliga försvarsorganisationerna finns det alltså goda möjligheter att hitta något som passar. Sedan kriget i i Ukraina bröt ut har medlems- och intresseansökningarna strömmat in.

Två veckor efter att kriget bröt ut hade Svenska Lottakåren fått 640 nya betalande medlemmar.

— Det är i paritet med vad vi brukar rekrytera på ett helt år, säger Maria Öst som är kommunikatör.

"Fullkomligt översköljs"

Lottakåren är långt ifrån ensam om att märka ett ökat intresse. Till exempel fick Svenska blå stjärnan som i vanliga fall får in tiotalet ansökningar i veckan under krigets första två veckor in runt 100.

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK), som vid en kris- eller krigssituation står för logistik och transporter, "fullkomligt översköljs" av medlemsansökningar, berättar rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson. Från normalt en eller två i veckan rasar det sedan kriget börjat in 40–50 om dagen.

Sveriges bilkårers riksförbund, vars uppgift är att rekrytera och utbilda fordonsförare och logistiker till totalförsvaret, fick under de första två veckorna 450 nya medlemmar – att jämföra med att man i vanliga fall får 800 på ett år.

Försvarsutbildarna, som rekryterar och utbildar inom bland annat inom krisberedskap, sjukvård, skogsbrandsbekämpning och fältkök fick veckan efter att kriget bröt ut in 290 ansökningar, jämfört med ett tjugotal en vanlig vecka.

Under coronapandemin har Lottakåren haft flera uppgifter, till exempel att informera resenärer på Arlanda om restriktionerna.

En utmaning

De mindre och mer specialiserade organisationerna ser samma sak.

Insatsingenjörerna brukar få in ett tiotal intresseanmälningar per kvartal fick bara veckorna efter krigets utbrott in nästan fyra gånger fler.

Försvarets personaltjänstförbund, vars uppdrag är att rekrytera och utbilda bland annat personalbefäl och personalvårdsbefäl för hemvärnet och Försvarsmakten, har bara runt 350 medlemmar, men har fått in ett 20-tal ny intresseanmälningar

— Det är mycket om man ser till förbundets storlek, säger förbundsordförande Anders Lindström.

Nu är utmaningen för organisationerna att hantera de ansökningar som flödar in.

— Det är ett gränsfall, för nu börjar det bli väldigt mycket, säger Kristoffer Bäckström, kommunikationschef på Försvarsutbildarna.

Kanslipersonalen hinner med en del, men annars ligger det på medlemmarna – och hur mycket de mäktar med beror på vad de gör till vardags.

— Om de har fullt upp jobbet kan det bli lite kö, men alla gör vad de kan för att vi ska hinna svara och ta hand om ansökningarna så fort som möjligt.

Tar tid

En del, men långt ifrån alla, befattningar inom de frivilliga försvarsorganisationerna kräver en säkerhetsprövning. På den militära sidan görs säkerhetsprövningsintervju, hembesök, kontroll med kommunen samt registerkontroll hos Säkerhetspolisen och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. På den civila sidan gör myndigheter och länsstyrelser säkerhetsprövningsintervjun och sedan görs registerkontroll hos Säpo för de befattningar som är placerade i säkerhetsklass. Ingenstans i kedjan har man varit beredd på en så stor tillströmning som nu.

— Det tar väldigt lång tid för tillfället, säger Kristoffer Bäckström.

Men väntan är mödan värd, tycker de som är engagerade i de frivilliga försvarsorganisationerna.

— Våra medlemmar är med för att de vill säkerställa att Sverige ska vara en demokrati även i framtiden, det är grunden till allting. Man är medlem för att säkerställa att man som frivillig kan göra något för att värna om att Sverige är ett fritt oberoende land, säger Kristoffer Bäckström

Maria Öst på Lottakåren konstaterar att deras verksamhet blivit väldigt aktuell. Under coronapandemin var det många lottor som hjälpte isolerade att handla mat och hämta mediciner eller ryckte in som vaccineringsvärdar. Nästa stora uppgift blir flyktingarna som kommer från Ukraina.

— Det finns ett tyngre allvar i det vi gör. Men det är också fantastiskt att vara del av något som faktiskt levererar ett konkret stöd till totalförsvaret.