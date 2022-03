Svenskarna slog nytt rekord i återvinning

Totalt samlades 552 600 ton förpackningar in i landet under 2021, vilket är en ökning med nästan sex procent jämfört med året innan. Det innebär att varje svensk i snitt lämnade in 53 kilo förpackningar för återvinning. Siffran ökar också för tionde året i rad.

"Det är otroligt glädjande att förpackningsinsamlingen slår rekord år efter år. Svenskarnas engagemang för återvinning och klimatfrågor har resulterat i att insamlingen i vårt rikstäckande system totalt sett gått upp 55 procent sedan 2012", säger Helena Nylén, vd på FTI.

Återvinning av pappersförpackningar ökade mest, med 13 procent. Även plast och glas ökar med några procent, medan återvinning av metallförpackningar är på ungefär samma nivå som i fjol.