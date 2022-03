678 frivilliga svenskar strider i Ukraina

Den 24 februari meddelade Rysslands president Vladimir Putin i ett tv-sänt tal att "en militär insats" hade inletts i östra Ukraina. Han tillade att om någon utomstående part blandar sig i kommer det att ”få konsekvenser som aldrig tidigare skådats i historien”.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj svarade bland annat med att upprätta en internationell brigad (The International Legion of Defense of Ukraine), som frivilliga från hela världen kan ansluta sig till för att strida för Ukraina.

Redan veckan efter krigsutbrottet hade hundratals svenskar anmält sitt intresse för att ansluta till brigaden och de första frivilliga reste till Ukraina samma vecka.