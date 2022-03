Amnesty riktar allvarlig kritik mot Sverige

I sin rapport tar Amnesty också upp att den så kallade utlänningslagen trädde i kraft, som kraftigt begränsar möjligheterna till familjeåterförening.

I och med detta permanentades i princip den restriktivitet som introducerades med 2016 års tillfälliga lag som var tänkt att gälla under en begränsad tid, skriver människorättsorganisationen.

Amnesty uppmärksammar också i sin rapport det faktum att åtal väckts mot företrädare för olje- och gasföretaget Lundin oil (numera Lundin energy) för medhjälp till grovt människorättsbrott i Sydsudan.

Källa: “Amnesty International Report 2021/22: The State of the World’s Human Rights”