Mögel och smuts på populär Lisebergrestaurang

Det har upptäckts ingrodd smuts och svartmögel på en av nöjesparken Lisebergs populära restauranger.

På populära Järnvägsrestaurangen i nöjesparken Liseberg har man hittat både ingrodd smuts och svartmögel, enligt nyhetsbyrån Siren, vilket även Aftonbladet skrivit om.

Snusket upptäcktes under ett ordinarie kontrollbesök och ska ha funnits både på väggar, dörrar och kylskåpslister.

– Vi tar det här på största allvar, säger Clara Rosendahl, kommunikationsansvarig på Liseberg till Aftonbladet.

Personalens kunskap var otillräcklig

Annons

Nu måste den populära restaurangen åtgärda alla brister, och enligt kommunens miljöförvaltning har personalens rutinerna och kunskap varit för dålig.

Nöjesparken Liseberg, där restaurangen finns, ser allvarligt på händelsen och menar att de direkt åtgärdade problemen efter att de fått nys om det.

– Vi värdesätter samarbetet med miljöförvaltningen, säger Clara Rosendahl till Aftonbladet.