Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Liseberg

Mögel och smuts på populär Lisebergrestaurang

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 13:00
Bilder på Lisebergs entré och en Lisebergskanin.
Mögel och smuts på populär Lisebergrestaurang Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/Adam Ihse/TT

Det har upptäckts ingrodd smuts och svartmögel på en av nöjesparken Lisebergs populära restauranger.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Liseberg, Restaurang

På populära Järnvägsrestaurangen i nöjesparken Liseberg har man hittat både ingrodd smuts och svartmögel, enligt nyhetsbyrån Siren, vilket även Aftonbladet skrivit om.

Snusket upptäcktes under ett ordinarie kontrollbesök och ska ha funnits både på väggar, dörrar och kylskåpslister.

– Vi tar det här på största allvar, säger Clara Rosendahl, kommunikationsansvarig på Liseberg till Aftonbladet.

LÄS MER: Kaos på Ica Maxi – pensionärerna rasar

Personalens kunskap var otillräcklig

Nu måste den populära restaurangen åtgärda alla brister, och enligt kommunens miljöförvaltning har personalens rutinerna och kunskap varit för dålig.

Nöjesparken Liseberg, där restaurangen finns, ser allvarligt på händelsen och menar att de direkt åtgärdade problemen efter att de fått nys om det. 

– Vi värdesätter samarbetet med miljöförvaltningen, säger Clara Rosendahl till Aftonbladet.

Man kommer även att utbilda sin restaurangpersonal bättre, så att det inte händer igen.

LÄS MER: Älskat kafé stänger – personalen behöver semester: "Det räcker nu"

