Skogsbränder i Dalarna flygbombades med vatten

Helikoptrar kallades in från Västerås för att hjälpa till att släcka skogsbranden i Ludvika kommun. Arkivbild. Foto: TT

Flera skogs- och gräsbränder har härjat i Dalarnas län på måndagen. Under kvällen pågår en större skogsbrand i Smedjebacken.Enligt räddningstjänsten är branden inte under kontroll och släckningsarbetet beräknas fortsätta under natten.