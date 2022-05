Lita på dina sinnen och minska matsvinn

Fakta: Livsmedel som håller längre än du tror Yoghurt Så länge förpackningen inte har öppnats bör den vara ätbar i flera veckor efter passerat bäst före-datum. Även en öppnad förpackning kan hålla i sju till tio dagar efter bäst före-datumet. Ägg Om du förvarar dina ägg i kylskåpet kan du öka hållbarheten med flera veckor efter bäst före-datumet. Du kan göra ett snabbt test genom att lägga äggen i en skål med vatten. Om de sjunker är de fortfarande okej att äta, men om de flyter ska du inte använda dem. Hårdost Hållbarheten hos en hårdost är jättelång om du förvarar den i en plastpåse i kylen. Sporer från mögel sprider sig långsamt i en hårdost och du kan skära bort möglet och äta resten. Pasta Om den har förvarats i en lufttät förpackning i ett torrt skafferi, kan du äta torkad pasta tre år efter bäst före-datumet. Bröd Om du förvarar brödet i kylskåp kan du använda det i upp till två veckor efter bäst före-datum. Om det smakar lite gammalt för en smörgås är det fortfarande utmärkt för rostat bröd. Kakor Oöppnade kan du äta dem flera veckor efter bäst före-datumet. Kakor var en favorit bland sjömännen eftersom de kan förvaras under lång tid. Konserverad mat Konserverad mat är säker att äta flera år efter bäst före-datumet, så länge som den förvarats torrt, mörkt och hyfsat svalt samt att burken är intakt. Vitt ris Eftersom vitt ris är raffinerat är det osannolikt att det blir dåligt så länge som det förvaras i en lufttät behållare. Med åren kan riset få en gammal smak, även om det fortfarande är ofarligt att äta. Håll bara koll så att ingen ohyra lyckats ta sig in i förpackningen. Råris håller inte lika länge som vitt ris. Det kan bli oljigt och lukta illa när fettet reagerar med luften. Honung Med tiden kan honungen tappa smak, färg och skikta sig eller jäsa, men den är fortfarande okej att äta! Förvara honungen i en tät burk, torrt och svalt så håller den hur länge som helst. Sojasås Sojasås är full av salt som är ett naturligt konserveringsmedel. Om den förvaras förseglad bör den vara bra flera år efter bäst före-datum. Källa: Too good to go

Datummärkning på maten har inte funnits speciellt länge, men ändå har vi snabbt lärt oss att rätta oss efter märkningen. Nu lanserar Too good to go, som arbetar mot matsvinn, tillsammans med en rad livsmedelsproducenter en ny märkning, som ska få oss att sluta stirra på datum och använda sinnena – syn, lukt och smak.

Åsa Sandberg, matsvinnsexpert på To good to go, berättar hur hon själv brukar göra.

— Om det är synligt dåligt smakar jag inte. Jag luktar först och om det är lugnt, smakar jag.

En rekommendation

Ett bra skäl till att använda ögonen till att titta på maten, i stället för på datumet, är att nästan hälften av svenskarna inte vet skillnaden på bäst före-datum och sista förbrukningsdag. Det gör att mycket slängs i onödan.

— Bäst före är en rekommendation, medan sista förbrukningsdag är ett datum man inte ska gå över.

Enligt en undersökning som To good to go har genomfört säger 22 procent av svenskarna att de skulle slänga mindre mat om de hade mer kunskap om hur man avgör om den är säker att äta. Det finns ingen manual, men Åsa Sandberg försäkrar att man märker det ganska snabbt.

— Öppnar du en mjölk som är dålig kommer du att känna det. Det är samma sak med att smaka. Öva, och våga öva. Det går snabbt att lära sig.

För ägg rekommenderar hon det gamla husmorsknepet att lägga dem i vatten. Ett gammalt ägg flyter upp till ytan.

Ändrar smak

Oöppnade varor håller i regel långt efter att de passerat bäst före-datum.

— Öppnade varor håller sju till tio dagar, eller längre om du skruvar på locket och förvarar i kylskåp. Oöppnad håller en yoghurt säkert en månad eller mer. Torra varor som som mjöl och pasta håller i flera år. De kanske ändrar lite i smak, men det är inget fel på det.

Skulle till exempel ett paket skinka eller färsk kyckling närma sig sista förbrukningsdatum utan att man tror att man kommer att hinna äta det kan man alltid frysa in och använda senare.

Minskat matsvin skulle enligt FN:s miljöprogram Unep leda till minskade utsläpp av växthusgaser, reducerad skövling av höga naturvärden och ökad tillgänglighet av mat. Åsa Sandberg pekar också på de stigande livsmedelspriserna. Redan nu hamnar mellan 3 000 och 6 000 kronor direkt i soporna eller vasken i svenska hushåll.

— Jag tror att matpriserna kommer att bli ytterligare ett incitament. Ska du slänga något du köpt bara för att du inte vågar lukta på det?