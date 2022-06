Forskare: Plask och lek fel bildval i värmen

Värmeböljor har blivit vanligare i Europa. Här är tre exempel.

2021: Förra sommaren var den varmaste som har upplevts i Europa, enligt EU:s klimatförändringstjänst Copernicus.

I slutet av juli och i början av augusti plågades Grekland av det som premiärminister Kyriakos Mitsotaki beskrev som den värsta värmeböljan på mer än 30 år, med temperaturer över 45 grader i vissa regioner. I delar av södra Spanien nådde temperaturen 47 grader.

Värmen och torkan utlöste omfattande skogs- och markbränder längs Medelhavet, från Turkiet och Grekland till Italien och Spanien.

2019: Europa drabbades av två värmeböljor, i slutet av juni och i mitten av juli. Värmen kopplas till omkring 2 500 dödsfall, enligt Centre for Research on the Epidemiology of Disasters i Belgien.

I Frankrike noterades ett temperaturrekord på 46 grader i staden Verargues. Tusentals skolor höll stängt. Den 24 och 25 juli rådde rekordvärme i norra Europa, med temperaturer på 42,6 grader i tyska Lingen, 41,8 grader i belgiska Begijnendijk och 38,7 grader i Cambridge i England.

2003: Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien och Portugal upplevde exceptionell värme under den första halvan av augusti. I Portugal noterades rekordhöga 47,3 grader i Amareleja i söder.

En EU-studie av 16 länder visar att värmeböljan ledde till 70 000 dödsfall, framförallt bland äldre. Frankrike och Italien noterade enligt olika rapporter mellan 15 000 och 20 000 döda vardera.

Källa: AFP