Annie Lööf (C) ställer in pressträff efter knivdåd i Visby

Vid 14-tiden på onsdagen fick polisen in ett larm om ett våldsdåd vid Donners plats i Visby. Väl på plats hittades en knivskadad kvinna som senare fördes till sjukhus med allvarliga skador.

En man greps i närheten av platsen och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.

Annie Lööf (C) ställer in pressträff i Visby

Händelsen skedde mitt under Almedalsveckan och under onsdagen skulle Annie Lööf (C) ha hållit en pressträff. Nu meddelar Centerpartiet att man ställer in presskonferensen med anledning av det som hänt vid Donners plats.

– Vi håller på att kolla upp och räkna in alla, precis som många andra tror jag i Almedalen just nu. Men so far har vi inte fått något dåligt besked, säger partiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl till TT.

Annie Lööf om knivdådet på Donners plats: "Omskakande"

På Twitter kommenterar Annie Lööf, som ska hålla tal klockan 19 på onsdagen, det inträffade.

"Omskakande att en kvinna har blivit knivhuggen i centrala Visby. Mina tankar finns hos kvinnan och hennes närstående. Ett fruktansvärt dåd", skriver C-ledaren på Twitter.