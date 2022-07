Global ökning av covid

Fakta: Virusvarianter Under året har flera nya undervarianter av omikron dykt upp. De som enligt Folkhälsomyndigheten benämns vara "av särskild betydelse" är de fyra undervarianterna BA.1, BA.2, BA.4 och BA.5. BA.5, den senaste undervarianten av virusversionen omikron, fortsätter att vinna mark i Sverige. I maj upptäcktes det första fallet av BA.4 i landet, men den verkar inte ge någon annan sjukdomsbild än BA.2. De mRNA-vacciner som Pfizer och Moderna testar nu innehåller ritningar till proteiner från både omikron- och den ursprungliga Wuhan-varianten av det nya coronaviruset. En förhoppning är att vaccin riktat mot flera virusvarianter kan ge ett bredare skydd även mot framtida varianter. Parallellt med utvecklingen av uppdaterade vaccin prövas även att ge högre doser av Pfizers ursprungliga vaccin, för att se om det ger bättre skydd.

Efter en stadig nedgång under våren ökar antalet fall i världen visar nya siffror från Världshälsoorganisationen (WHO). Enligt uppdateringen har den kraftigaste ökningen skett i östra Medelhavsområdet i länder som Egypten, Iran, Irak, Afghanistan och Sydostasien. Men även i Europa har det skett en ökning med 15 procent mellan den 27 juni och 3 juli.

WHO uppger samtidigt att siffrorna ska tolkas med försiktighet eftersom upplägget för hur testningen går till i olika länder varierar.

Fler sjukhusvårdade

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) hade antalet fall bland personer 65 år och äldre ökat i nästan alla de länder som rapporterar in siffror. I slutet av vecka 26 hade de ökat i snitt med 32 procent jämfört med veckan innan. Flera europeiska länder rapporterar också en ökning av patienter som vårdas på sjukhus.

I Sverige har en ökad smittspridning lett till att Socialstyrelsen i förra veckan fick i uppdrag att på nytt börja samla in statistik över antalet som sjukhusvårdas för covid-19. Det är också första gången under pandemin som smittspridningen sker under sommaren.

— Men ökningen sker från mycket låga nivåer. Läget är inte allvarligt för befolkningen i stort och vi kommer inte att införa några nya rekommendationer eller åtgärder, sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell under en pressträff i torsdags.

Äldre drabbade

Ett av de länder i Europa där spridningen nu är allvarlig är Frankrike. Där har omkring 880 000 fall bekräftats den senaste veckan, enligt ECDC. Första veckan i juni var det 1 600 000 bekräftade fall.

Även i Storbritannien syns en ökad smittspridning och fler sjukhusvårdade. Enligt siffror från den brittiska hälsomyndigheten UKHSA är den främsta ökningen bland personer över 75 år. Mary Ramsay, professor verksam vid UKSH, säger till BBC att det finns en oro över att personer i åldersgruppen inte har fyllt på med boosterdoser av vaccin mot covid-19 vilket leder till ett minskad skydd i en skör grupp.

Enligt ECDC:s prognos kommer antalet smittade att fortsätta att öka de flesta europeiska länder, däribland Sverige, Norge och Danmark.

Vaccinerna är fortsatt det mest effektiva skyddet mot svår sjukdom och död. Men nyare varianter av viruset har visat sig kunna smitta även de som är fullvaccinerade.