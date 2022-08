Antalet födda barn det lägsta på 16 år

Första halvåret i år ökade Sveriges folkmängd med 35 533 personer vilket motsvarar en ökning på 0,3 procent. Antalet folkbokförda personer uppgick den sista juni till 10 487 859.

"Folkökningen under årets första halvår var större än under motsvarande månader pandemiåren 2020 och 2021, men lägre än under åren 2013 till 2019", säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB, i en skriftlig kommentar.

Befolkningen ökade i 190 av landets 290 kommuner. I absoluta tal var ökningen som störst i Göteborg och i relativa tal ökade folkmängden mest i småländska Habo.