Svart plast kan inte återvinnas: "Sluta använda"

Så mycket återvanns av FTI:s insamlade förpackningar Andel i procent av mängden hushållsförpackningar (som redovisats till FTI) som återvunnits till återvunnen råvara. (Nationellt mål inom parentes): Papper: 72 (85) Plast: 18 (50) Aluminium: 72 (50) Stål: 90 (70) Glas: 90 (90) Totalt: 67 (65) FTI hette tidigare Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det är ett privatägt aktiebolag som drivs och bekostas av företag inom den svenska industri- och handelssektorn som enligt producentansvaret är skyldiga att ha ett returinsamlingssystem. De driver ungefär 5 000 återvinningsstationer i Sverige. Källa: FTI

Under förra året samlade FTI in 553 600 ton förpackningar via de gröna återvinningsstationerna och fastighetsnära insamlingar runt om i Sverige. Glas är det som svenskarna är överlägset bäst på att återvinna. 84 procent av alla glasförpackningar blir återvunna.

— Det finns i folksjälen att återvinna glas, det började vi med för nästan 100 år sen via bryggerierna. Väldigt få slänger glas i soporna. Vi vill göra det lika naturligt för plast- och pappersförpackningar, säger vd Helena Nylén.

Men det är långt dit. 72 procent av pappersförpackningarna återvinns förvisso men bara 18 procent av plasten. Hälften av den slängs i hushållssoporna och många av plastförpackningarna som källsorteras kan inte återvinnas utan måste brännas.

— Sensorerna i återvinningsanläggningarna kan till exempel inte registrera svart plast i dag, så den går till energiutvinning. Fler tillverkare bör sluta använda svart plast av den anledningen. Produkter med blandade plastsorter är också svåra att återvinna, säger Helena Nylén.

Av alla förpackningar som FTI:s producenter har satt på den svenska marknaden blir 67 procent återvunna till nya produkter. Sveriges mål på 65 procent är alltså passerat. Det har flera orsaker. Dels blir allmänheten bättre på att sortera sitt avfall, och dels blir anläggningarna som återvinner materialet mer effektiva. Producenterna blir också bättre på att utveckla förpackningar som är lätta att återvinna.