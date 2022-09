Nästan 40 procent bytte parti

I det här valet var det 38 procent av de tillfrågade som bytt parti, en något lägre andel jämfört med förra valet.

— En gång i tiden när vi började göra sådana här mätningarna var det tio till tolv procent som bytte parti. Vi har blivit allt mer otrogna mot våra partier, säger Sören Holmberg, statsvetare och professor emeritus vid Göteborgs universitet, till SVT.

Mer än en tredjedel, 37 procent, bestämde vilket parti de skulle rösta på under söndagen eller under den senaste veckan. Den siffran är på samma nivå som vid förra valet. Bland de som röstade på Liberalerna och Miljöpartiet var andelen som bestämde sig sent större.