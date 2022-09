EnsamstÃ¥ende mamma: VÃ¤ldigt orolig fÃ¶r hÃ¶sten

Fakta: Låg ekonomisk standard Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att 8,8 procent av befolkningen lever under det som kallas varaktig låg ekonomisk standard. Vad gäller gruppen ensamstående mammor med barn landar siffran på 24,4 procent. Varaktigt låg ekonomisk standard avser personer som lever i ett hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen under referensåret samt under minst två av de tre föregående åren. Källa: SCB

I takt med de stigande matpriserna vänder sig allt fler hushåll som redan tidigare har befunnit sig i ett ekonomiskt tufft läge till de så kallade sociala matbutiker som drivs av några av landets hjälporganisationer på ett antal platser.

I de butiker som drivs av Matmissionen, som i sin tur drivs av Stadsmissionen, kan medlemmarna, som antingen får försörjningsstöd eller har en månatlig snittinkomst strax över 11 000 kronor efter skatt, köpa donerade varor med exempelvis korta datum till en tredjedel eller mindre av kostnaden i vanliga butiker.

I gruppen ensamstående föräldrar har många också drabbats extra hårt av den senaste tidens skenande priser. Enligt Helena, som tillsammans med sina två barn bor i Bagarmossen i Stockholm, är Matmissionens butik nödvändig för att matbudgeten ska gå ihop.

— Den gör så mycket för min plånbok – och hittar man exempelvis ett paket kycklingfiléer känns det som att ha vunnit på lotto. Visserligen finns inte allt på hyllorna, och alla varor i butiken har kort datum, men eftersom man kan frysa maten kan jag handla så mycket i affären att det räcker i en vecka, säger hon.

Ensamstående föräldrar hårt drabbade

Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att 8,8 procent av befolkningen lever under det som kallas varaktig låg ekonomisk standard – vilket innebär att hushållets ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen under referensåret samt under minst två av de tre föregående åren.

Vad gäller gruppen ensamstående mammor med barn landar siffran i stället på 24,4 procent. Enligt Christina Olsson, generalsekreterare för intresseorganisationen Makalösa föräldrar, har de senaste månadernas skenande matpriser slagit hårt mot gruppen.

— Många medlemmar hör av sig till oss och berättar att de har svårt att få ihop tillräckligt med pengar till mat. Och då den här gruppen redan tidigare hade det ekonomiskt tufft finns det överhuvudtaget inga marginaler när matpriserna stiger, säger hon.

Enligt Christina Olsson drabbades många ensamstående föräldrar hårt av coronapandemin – bland annat då man inte kunnat dela på vabbdagar med en annan förälder när barnen varit sjuka – och oron i gruppen är också stor.

— Man befinner sig redan på knäna och många har inte ens tillräckligt med pengar för att betala de mest nödvändiga fakturorna varje månad, säger hon och fortsätter:

— Och det här är en grupp som redan har dragit in på allt de kan. De har slutat dricka kaffe, lagar olika måltider till sig själva och till barnen och de åker redan runt till tio olika affärer varje vecka för att försöka hitta extrapriser. Så jag vet faktiskt inte vad de kan göra mer, säger hon.

"Blir orolig"

Helena berättar att hon kompletterar de varor hon hittar i Matmissionens butik med inköp från vanliga matbutiker – där letar hon alltid efter röda prislappar eller varor med kort datum. Ibland tvingas hon dock handla matvaror till fullt pris – vilket genast märks i plånboken.

"Jag blir väldigt orolig när jag tänker på hösten", säger den ensamstående mamman Helena.

— Bara att köpa mjölk i en vanlig mataffär är jättedyrt och häromdagen kostade det 250 kronor när jag handlade på Ica – trots att jag bara köpte ett par saker. Det kändes helt galet – det hade ju kostat hälften så mycket för några månader sedan, säger hon och fortsätter:

— Och det är inte bara jag som har det så – vi är många som lever så här. Själv har jag en förmåga att skjuta saker och ting ifrån mig, men det är klart att jag är berörd – och när jag tänker på hösten blir jag väldigt orolig.