Utredning: Schackspelarens fusk mer omfattande

Världens största schacksajt, Chess.com, säger att den amerikanske schackspelaren Hans Niemann troligtvis har fuskat i onlinematcher mer än hundra gånger. Bland annat så sent som 2020 och även under tävlingar med prispengar på spel, skriver The Guardian.

Misstankarna mot den 19-årige amerikanen, som snabbt stigit i den internationella schackvärlden, stärktes när den norske världsmästaren Magnus Carlsen nyligen antydde fusk efter det att han överraskande förlorade mot Niemann.

Amerikanen har med emfas avfärdat anklagelserna. Enligt honom själv lyckades han tack vare "något slags galet mirakel" gissa vilken inledning Magnus Carlsen skulle välja och planerade sina drag därefter.

Niemann erkände senare att han vid två tillfällen tidigare under sin karriär fuskat under onlinematcher med hjälp av ett datorprogram, men betonat att han numera har rent mjöl i påsen.

Chess.com svarade med att stänga av 19-åringen och sade att hans fusk varit mer omfattande än vad han själv velat ge sken av.

På tisdagen publicerade sajten en grundlig granskning av Niemann och säger att det troligtvis rör sig om över hundra fusktillfällen.

Utredningen drar däremot inga slutsatser om Niemanns spel i den analoga världen. Internationella schackförbundet utreder både Niemanns påstådda fusk och om Carlsen brutit mot några regler i och med sina anklagelser.

Båda spelarna riskerar böter och avstängningar.