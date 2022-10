Nu lever 20 tusen biljoner myror på jorden

Myror Myrorna, familjen Formicidae, är närmast släkt med getingar, bin, och parasitsteklar. De tros ha utvecklats från getingliknande förfäder under kritperioden för cirka 100 miljoner år sedan. Cirka 14 000 arter är beskrivna, men det antas att det verkliga antalet är betydligt större, cirka 22 000 arter. Det innebär att myrorna har relativt få arter, åtminstone om man jämför med skalbaggarna som antas omfatta cirka 1,5 miljoner arter. Fast när det gäller antalet individer är det ingen grupp som kommer i närheten av myrorna. I de flesta ekosystem utgör de 15-25 procent av den totala biomassan av landlevande djur. Myrorna är extremt sociala varelser. Deras kolonier omfattar många miljoner individer som samarbetar för att vårda avkomman, samla in föda och försvara samhället. Nästan alla individer i en koloni är honor som är mycket nära släkt med varandra. Hannarna är mycket få. Myrorna har, relativt sett, bland de största hjärnorna i djurvärlden. Deras hjärnor utgör ungefär sex procent av deras totala kroppsvikt, tre gånger mer än en människa. Källa: PNAS

Studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, bygger på en lång rad beräkningar av myrtätheten i de flesta delar av världen. På över 1 300 platser har forskare samlat in myror med speciella typer av fällor, och med detta som grund har man sedan extrapolerat antalet över större områden i olika naturtyper.

Myror finns i mer eller mindre större mängder i de flesta livsmiljöer, utanför polartrakterna. De är särskilt talrika i regnskogarna.

Ekologiska jättar

Det innebär att de är de dominerande organismerna i alla tropiska och subtropiska ekosystem. Även i ett kallt och nordligt land som Sverige har de stora effekter på sin omgivning - i en myrstack ute i barrskogen kan det finnas en miljon myror.

De konsumerar enorma mängder insekter, spindlar och andra smådjur, plus annat smått och gott, exempelvis frön och svampar.

— Jag skulle vilja påstå att de flesta ekosystem helt enkelt skulle kollapsa utan myror, säger Patrick Schultheiss, ekolog vid universitetet i Hongkong, och en av forskarna bakom studien, i en kommentar till New York Times.

Vissa arter av myror, som den gula galenmyran (Anoplolepis gracilipes) på bilden, har med människans hjälp spridit sig över stora delar av världen. Den ses som en invasiv art i många länder.

12 miljoner ton

Tidigare uppskattningar av antalet myror har mer eller mindre varit rena gissningar. Den nya studien är den första som bygger på mer precisa beräkningar. Men forskarna påpekar samtidigt att uppskattningen sannolikt är en underskattning av det verkliga antalet. Vissa regioner på jorden är dåligt studerade, exempelvis Centralafrika. Dessutom har man inte haft tillräckligt med underlag för att uppskatta arterna som lever helt och hållet underjordiskt. Det innebär att det mycket väl skulle kunna läggas till ytterligare en nolla på slutsumman.

Den samlade biomassan av alla dessa myror uppskattas till 12 megaton eller 12 miljoner ton, cirka 20 procent av den samlade biomassan hos alla människor på jorden. Det innebär också att de väger mer än alla vilda däggdjur och fåglar tillsammans.